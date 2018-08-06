2018-08-06T15:09:48+03:00
Дом. Семья

Москвичей просят придумать имя новорожденному дельфиненку

Малыша, который родился в «Москвариуме», уже показывают посетителям
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Москвичей попросили придумать имя дельфиненку. Фото: mos.ruМосквичей попросили придумать имя дельфиненку. Фото: mos.ru
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В «Москвариуме» на ВДНХ большая радость — родился дельфиненок. Пополнение в семье дельфинов Лоры и Бося произошло шесть недель назад, а уже сейчас малыша показывают всем посетителям — его выпустили в общий аквариум.

- Дельфиненок растет здоровым, подвижным и очень игривым. Плавает с высокой скоростью, никогда не отстает от мамы Лоры, учится плавать на спинке. Едва проголодается, тут же ударяется носом в материнский живот, как бы сигнализируя, что пришло время кормления. Пока в основе его рациона материнское молоко. Взрослую пищу — мойву, корюшку и салаку — ему дадут попробовать в годовалом возрасте, — цитирует mos.ru пресс-службу «Москвариума».

И, если при рождении дельфиненок весил 16 килограммов, то сейчас — уже 25. Дни идут, а у малыша до сих пор нет имени. Москвичей просят помочь. Свои варианты можно предложить на официальных страницах «Москвариума» в соцсетях: www.facebook.com/moscvarium, www.vk.com/moscvarium, www.instagram.com/moskvarium_official, www.ok.ru/group/53612707512439.

А чтобы было легче подобрать имя, вот несколько подсказок. Точно не будем называть, как старшего брата — Троем. Может, Боря, Фил, Фома? Сотрудники «Москвариума» характеризуют новорожденнного как очень шустрого и игривого. А родители и сородичи радуются - стали чаще издавать громкие звуки и улыбаться. Всего в «Москвариуме» вместе с новорожденным живут 19 дельфинов-афалин.

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