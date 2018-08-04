К 90-летию Парка Горького воссоздали 3D-модель "Девушки с веслом"

СЕГОДНЯ 11:22 2018-08-04T11:38:18+03:00

Одной из главных героинь празднования 90-летия парка станет копия скульптуры "Девушка с веслом", отпечатанная на 3D-принтере. Фото: пресс-служба Парка Горького

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Парк Горького активно готовится к своему 90-летию, празднование пройдет с 25 августа по 2 сентября. Одной из главных героинь станет копия скульптуры "Девушка с веслом", отпечатанная на 3D-принтере. Планировали ее выполнить человеческого роста - 170–180 сантиметров, но в ходе подготовки решили воссоздать ее в других размерах – 4 метра. Но скульптура имеет отличия от исторической - на нее художник Покрас Лампас нанес цитаты из журнала, на обложке которого она появится в ближайшее время: "С «Девушкой с веслом" все просто: достаточно лишь вчитаться в текст, написанный обычным шрифтом. Смысл современной каллиграфии не в том, чтобы поддерживать традицию письма. Это поиск новых форм, попытка понять, как изменятся культура и письменность под влиянием глобальных трендов".

Создавать, а точнее печатать "Девушку с веслом", пришлось по частям.

- Мы "порезали" макет на небольшие фрагменты размером 30 сантиметров, потом скрутили все воедино, армировали изнутри и запенили. На печать и монтаж мы потратили около четырех недель, - рассказал Дмитрий Гладышев, генеральный директор компании "Temporum".

Сейчас копия скульптуры "Девушка с веслом" стоит на первом этаже музея Парка Горького, который находится в арке Главного входа.

Реальная скульптура была центральным элементом Парка почти 20 лет. "Девушка с веслом" изначально была высотой 8 метров. Ее создали в 1935 году, когда только начиналась история Парка. Вскоре ее заменила другая "Девушка" - еще выше, ростом 12 метров.

- До наших дней скульптура не сохранилась. По одной из легенд она была разрушена во время бомбежек Москвы, по другой – была демонтирована в середине 1950-х, во время послевоенной реконструкции, - прокомментировали в пресс-службе Парка Горького.