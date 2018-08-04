Оксана Федорова встретится в «Лужниках» с поклонниками

СЕГОДНЯ 13:50 2018-08-04T14:00:51+03:00

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- Эта вечеринка - ежегодный праздник для всех любителей спорта. Люди приходят, участвуют в сдаче ГТО, соревнуются в силе, танцах, плавании, - рассказали «КП» в фонде Оксаны Федоровой «Спешите делать добро».

- Лучшие участники конкурсов получают подарки и призы. Добрый людей эти соревнования - возможность проявить свои спортивные достижения. Мероприятие проводится 5 лет подряд и всегда в аквакомплексе «Лужники». Наш фонд участвует там впервые и наша цель - собрать средства на лечение наших подопечных детей. Для сбора мы запустили продажу на платформе таймпед - люди покупают билеты и все средства сразу направляются в благотворительный фонд Оксаны Федоровой. Гостей ждет спортивная и развлекательная программа, 2 бассейна, фитнес-бар, а также возможность выиграть годовые карты на посещение одного из спортивных клубов. В рамках вечеринки пройдет множество групповых и индивидуальных соревнований: по волейболу, кроссфиту, плаванию, настольному теннису, пауэрлифтингу и по сдаче нормативов ГТО. Все желающие смогут принять участие в состязании от известного бренда фитнес-датчиков. И, конечно, зрелищные соревнования по бодибилдингу — Men’s Physique и Fitness Bikini — не оставят никого равнодушным.

Инструкторы клуба проведут для гостей разнообразные мастер-классы: функциональный и силовой тренинг, йога, зумба, аквааэробика. На специальном тренажере можно будет проверить силу удара. Для детей будут организованы увлекательные развивающие занятия в творческой мастерской.

Оксана Федорова выступит с приветственным словом, все желающие смогут приобрести ее авторскую книгу «Формула стиля», получить автограф, а также приобрести сувениры с символикой фонда и сделать фото на память.

-Наш фонд поддерживает спортивные мероприятия, у нас даже есть программа «Будь в форме», направленная на популяризацию здорового образа жизни и занятие спортом детей и взрослых,-рассказывает Оксана Федорова. -Идея спортивной вечеринки, на которой можно и проявить свои достижения, и научится чему-то новому, пройти мастер-классы у мастеров спорта нам очень понравилась и фонд присоединился к этому событию. И, конечно, это ещё одна возможность рассказать о нашем фонде и детях, которые в силу обстоятельств прикованы к постели и им очень нужна наша помощь. В рамках мероприятия будет работать благотворительная ярмарка с сувенирами фонда и беспроигрышная лотерея, благодаря которым мы надеемся собрать средства для лечения подопечных детей фондах.

В музыкальном концерте примут участие: музыкант, певец, победитель шоу «Успех на СТС» Ив Набиев, известный рэп-исполнитель NJohn и группа «Френды».

КОГДА: 5 августа, с 11 до 19:00

ГДЕ: Аквакомплекс «Лужники», ул Лужники 24.

КАК ПОПАСТЬ: Получить билет за пожертвование можно на официальной страничке.