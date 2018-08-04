2018-08-04T14:20:20+03:00
Общество

Багаж пассажиров рейса Москва-Краснодар забыли во Внуково

О неприятностях сообщили музыканты группы "Эйкумена", которые остались без инструментов
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Пассажиры улетели в Краснодар, а их багаж остался в московском аэропорту ВнуковоПассажиры улетели в Краснодар, а их багаж остался в московском аэропорту ВнуковоФото: Мария ЛЕНЦ
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Обычно пока пассажиры проходят в салон в самолета, в это время в багажное отделение загружают их чемоданы. Но, оказывается, не всегда. Во Внуково 4 августа в самолет рейсом Москва-Краснодар забыли загрузить багаж. Об этом пассажирам сообщили во время посадки. Среди "счастливчиков" оказалась и музыкальная группа "Эйкумена".

- Нам несвезло. Прилетели в Краснодар, чтобы оттуда поехать на фестиваль в Тамань. Мы-то прибыли, а вот наш багаж - нет. Все инструменты, палатки и так далее. Причем потеряли не только наши вещи, а вообще всех, кто летел этим самолетом. Поэтому вынужденно остались в городе, еле жилье нашли. Сколько ждать - пока непонятно. Кто виноват - "Внуково" или авиакомпания "Азимут" - не ясно, - рассказали в соцсетях участники группы.

А выступать ребятам завтра, и, судя по всему придется играть без части инструментов. Кому-то делать пересадку и лететь дальше, но как? Без багажа? Люди ждут в аэропорте, но неизвестно чего. В авиакомпании пассажирам сказали, что ждать трое суток. Уже сейчас появляется информация, что во Внуково был сбой и самолет, прилетевший в Краснодар без багажа, такой не единственный.

Первыми об этом сообщили в соцсетях музыканты группы "Эйкумена", которые остались без инструментов Фото: СОЦСЕТИ

Первыми об этом сообщили в соцсетях музыканты группы "Эйкумена", которые остались без инструментовФото: СОЦСЕТИ

- Куча самолетов без багажа улетели. Сказали не видать нам в Краснодаре своих вещей, дудок, палаток, придется на обратном пути в Москве все забирать. Так что по возможности берите все с собой в самолет, - посоветовали участники группы "Эйкумена".

В самом же аэропорте "Внуково" пока не комментируют конкретный сбой при загрузке багажа в самолет рейсом Москва-Краснодар, а также масштабы сбоя - отразилось ли это на других пассажирах.

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