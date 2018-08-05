Пожар в мотосалоне на МКАД тушат с помощью вертолета: огнем охватило 700 квадратных метров

СЕГОДНЯ 14:45 2018-08-05T15:19:55+03:00

Около 11 часов утра в МЧС поступило сообщение о том, что в примыкающей к МКАД промзоне горит здание Фото: Иван ВИСЛОВ

Сотрудники эвакуировались из здания самостоятельно. Пожару в мотосалоне на МКАД присвоен повышенный ранг

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В подмосковных Котельниках вот уже несколько часов продолжается тушение крупного пожара. Около 11 часов утра в МЧС поступило сообщение о том, что в примыкающей к МКАД промзоне горит здание. По адресу Коммерческий проезд, 6 (это недалеко от ТЦ "Белая Дача") находится двухэтажный торговый центр, в котором размещены несколько магазинов по продаже снегоходов, катеров, а также мотосалон.

Как сообщают в МЧС, на место были отправлены 19 пожарных расчетов, более 60 спасателей - огонь очень быстро охватил оба этажа, около 700 квадратных метров.

- В 12.05 пожару присвоили повышенный ранг №2, - рассказали «КП» в ведомстве. - Позже к тушению был привлечен вертолет Ка-32.

Разработанная в начале 90-х модель сейчас часто используется при тушении сложных пожаров. «Вертушка» способна поднимать резервуар с пятью тоннами воды.

Около 14.00 (спустя почти три часа) пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

По данным МЧС, информация о пострадавших не поступала.

- Сотрудники салонов самостоятельно эвакуировались из здания сразу после начала пожара, - рассказал «КП» источник в экстренных службах.

По словам нашего собеседника, сейчас на месте пожара в мотосалоне на МКАД продолжается проливка здания. Образцы техники, выставленные на двух этажах, полностью выгорели.

- После того, как пожар будет полностью ликвидирован, начнется разбор завалов, в причинах будут разбираться специалисты, - говорит источник. - Сейчас не исключается, что причиной пожара мог стать и умышленный поджог.