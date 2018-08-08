Время покупать норку

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-06T17:16:36+03:00

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Последние годы при покупке изделий из натурального меха для жителей России возросла роль ценового фактора. По данным РБК в 2017-2018 это потребительский тренд номер один. Как не ошибиться с выбором в поиске лучшей цены на норку? В этой статье мы подробно расскажем отчего зависит цена норковой шубы и почему норку нужно покупать сейчас?

Наталья Серова, основатель выставки шуб «Новоторжская ярмарка»:

- Мех становится дороже год от года. Например, цена на длинную шубу из овчины выросла с 2009 года по настоящий момент в два раза. Классическая норковая шуба в 2008-м году стоила 70 тысяч рублей. Подорожание сырья в 2009-ом году, скачек цен на мех в 2010-ом и чипирование в 2016-ом привели к тому, что рыночная цена такой шубы составляет уже не менее 125 тысяч рублей. Покупка натуральной шубы – это вложение денег, долгосрочная инвестиция. Ведь хорошая натуральная шуба, не теряя в качестве, прослужит много лет.

ФАКТ: Прошедший в Торонто в мае 2018 года пушной аукцион North American fur Auctions подтвердил: цены на мех норки в этом сезоне останутся на высоком уровне. Цена за норковую шкурку самца Black составила 43$.

Отчего зависит цена на шубу?

1. Качество меха

2/3 стоимости готового изделия — это сырье. Поэтому качество меха влияет на цену в первую очередь. Густота, упругость, шелковистость и ровность (уравненность) волоса, его блеск – важнейшие признаки качества шкуры, именно от них зависит внешний вид, носкость и теплощащитные свойства вашей шубы.

2. Цвет

Определяющим ценность шубы является ее цвет: чем он более редкий, тем выше цена. Чистые природные цвета подчеркивают великолепие натурального меха. Такие шубы всегда стоят дорого.

3. Качество выделки

Носкость шубы зависит от качества выделки шкур. В процессе выделки усиливаются природные красота и блеск меха. Он становится более мягким, пластичным. Лишний жир уходит из шкурки, шуба становится легкой. Поэтому необходимо строго соблюдать технологию обработки меха, которая составляет 21 день и важно не экономить на этом этапе производства.

4. Расход меха и технология

При ценообразовании важно количество шкур в изделии. На пошив одной шубы в зависимости от фасона и размера может уходить от 14 до 60 норковых шкур и более двух недель кропотливой работы. За это время проходит около 150 операций по работе с мехом. В производстве изделий из меха норки применяют разные технологии пошива: из цельных шкур (пластинами), горизонтальное расположение шкур (поперечка), роспуск. Сложность дизайна изделия также определяет его цену.

Очевидным становится тот факт, что сейчас время покупать норку. Несмотря на высокую стоимость норкового сырья, сложность технологического процесса, многие производители готовят скидки. Поэтому летом вы купите качественную норковую шубу по выгодной цене.

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