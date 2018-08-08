Как поменялась экология Москвы

СЕГОДНЯ 01:58 2018-08-08T02:01:28+03:00

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ВОЗДУХ:

Дышим глубже на северо-западе и в Зеленограде

Воздух в столице за прошлый год стал чище (см. графику № 1). Хотя по-прежнему машины на первом месте по загрязнению «легких» города. Ведь с каждым годом «железных коней» все больше (см. «Цифры»). Но тогда почему же дышится легче? Экологи объясняют это тем, что автопарк Москвы постепенно обновляется за счет «чистых» машин с экологическим классом Евро-4 и выше. Таких авто в столице более 62 процентов. По сравнению с 2010 годом их стало больше в два раза. А в этом году вместо старых автобусов и троллейбусов по городским дорогам поедут еще и электробусы.

Графика № 1

Промышленность тоже портит воздух. Из столичных предприятий больше половины выбросов приходится на компании по производству и распределению электроэнергии, газа и воды. В основном это тепловые и электростанции. Плохие запахи, чаще всего сероводород, сильнее ощущают жители юго-востока столицы. Именно здесь витают выбросы от таких предприятий, как «Газпромнефть-МНПЗ», Курьяновских и Люберецких очистных сооружений «Мосводоканала». Чтобы решить эту проблему, в прошлом году запустили биологические очистные сооружения «Газпромнефть-МНПЗ». А на «Мосводоканале» продолжается модернизация оборудования, чтобы сероводород не портил воздух. К примеру, запах из отстойников для сточных вод перекрывают специальными герметичными крышками. Сами стоки дополнительно обеззараживают ультрафиолетом.

Меньше всего жалоб жителей на плохие запахи в прошлом году поступало из Северо-Западного округа и Зеленограда.

МУСОР:

Отходы от сноса хрущевок превратят в щебень для дорог

За прошлый год Москва накопила более 20 миллионов тонн отходов. Это меньше, чем в 2016 году (20,6 млн. тонн). Экологи подсчитали, что один москвич «производит» около 300 килограммов мусора в год. Для сравнения: в европейских странах - 510 - 530 кг.

И в прошлые годы, и сейчас мусора от строек оказалось больше, чем бытовых и других отходов (см. графику № 2). Как объясняется в докладе, практически все отходы строительства и сноса повторно используются. К примеру, из них делают щебень для строек. В ближайшие годы строительных отходов станет еще больше после того, как начнется снос пятиэтажек по программе реновации. Но и эти отходы планируют разделять и вновь применять в строительстве.

Графика № 2

- Сейчас все подлежит вторичной переработке, благодаря технологии «умного» сноса, - рассказал ранее в интервью Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский. - В том числе даже цемент в железобетонных конструкциях. Его дробят в щебень разного размера, потом используют в строительстве, например, дорог. Такой щебень можно пустить на производство новых железобетонных конструкций, то есть перемешать его с новым бетоном. Сейчас много технологий, которые позволяют перерабатывать практически 100 процентов отходов, полученных при сносе.

КЛИМАТ:

Город нагревается

В Москве с каждым годом становится теплее. По наблюдениям экологов, средняя годовая температура в 2017-м составила плюс 6,2 градуса, что на 1,3 градуса выше нормы. А в 2016-м - плюс 6,6 градуса, что более чем на 1 градус выше нормы.

В прошлом году природа поставила рекорд столетия по самому темному месяцу. Им стал декабрь, когда солнце практически не появлялось. Экологи зафиксировали ноль часов солнечного сияния. В итоге за год солнце сияло 1662 часа при норме 1731 час. А в тропиках москвичи оказались в мае 2017-го. Тогда ветер в разных районах города разогнался до 18 - 26 метров в секунду. Из-за урагана и сильного ливня с грозами падали деревья, улетали крыши с домов и рекламные щиты с улиц.

По мнению экологов, в столице за последние годы все чаще:

резко и нервно меняется погода;

сильнее нагревается воздух из-за частых оттепелей, изменения розы ветров и потоков ветра, накопления пыли, дыма и пара;

льют сильные дожди.

В столице не первый год действует «Программа снижения выбросов парниковых газов и адаптации к изменениям климата». К примеру, на ТЭЦ уменьшают выбросы в атмосферу за счет замены теплосетей и техники. Электрические сети прячут в подземные коллекторы. Водостоки реконструируют в расчете на ливни и паводки. В жару в городе работают бесплатные прохладные комнаты для всех желающих. Для наземного транспорта и метро закупают вагоны с кондиционерами.

Цифры

ШУМ:

Стройплощадки меньше гремят по ночам

Самыми громкими в столице, как и в последние годы, стали стройплощадки (см. графику № 3). Чтобы уменьшить шум от них, по ночам технику заставляют глушить двигатели на стройке, отключают громкоговорящую связь и не забивают сваи. Нарушителей наказывают предупреждениями и штрафами.

Кроме того, на шумных участках, например, вдоль дорог и крупных строек ставят шумозащитные экраны - 10 километров в 2017 году. Для сравнения: в 2016 году - 29,2 километра, в 2015-м - 56,5 км. А в жилых домах за прошлый год заменили 9250 старых оконных блоков на шумозащитные стеклопакеты.

На шум чаще всего жалуются москвичи в Центральном, Западном и Южном округах. Самые тихие места, где людей меньше всего беспокоит шум, - Зеленоград, Новая Москва и Северо-Восточный округ.

Графика № 3

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН

Единая справочная служба мэрии Москвы - (495) 777-77-77 (круглосуточно). Сюда можно звонить с жалобами на шум, вырубку деревьев, загрязнение воздуха и водоемов, строительные работы в городе, реагенты, парковку на газонах.

КОНКРЕТНО

Если показатели выше нормы, тогда…

Диоксид азота - приводит к бронхитам и астме.

Оксид азота - это, по сути, выхлопные газы. Раздражитель для слизистых глаз, горла, носа. Провоцирует кашель, чихание, заболевания носоглотки и легких. Ухудшает самочувствие астматиков.

Взвешенные вещества - способны проникать в трахеи, бронхи, бронхиолы. Ухудшают самочувствие астматиков и людей с обструктивными болезнями легких (к примеру, муковисцидоз, бронхоэктатическая болезнь).

Диоксид серы - приводит к снижению эластичности стенок сосудов и образованию бляшек на них, провоцирует сердечно-сосудистые заболевания.

Оксид углерода - может вызывать спазмы сосудов, гипоксию, головные боли, разбитость. В больших дозах приводит к удушью, в небольших - провоцирует кашель.