Москва постоянно расширяет льготы для старшего поколения

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-08T02:59:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Каждый год бюджет Москвы более чем наполовину рассчитан под социальные нужды жителей. Одним из важнейших приоритетов в работе правительства столицы и лично Сергея Собянина стала социальная сфера.

- В бюджете предусмотрены расходы на социальную сферу, темпами, превышающими в два раза, расходы на остальные направления, - отметил Сергей Собянин. - Это нам позволяет самым серьезным образом пересмотреть в сторону увеличения денежные выплаты льготным категориям москвичей, в том числе пожилым людям, малообеспеченным семьям.

В этом году льготы с выплатами для москвичей старше 55 лет заметно выросли. Теперь столичные пенсионеры получают 17 500 рублей в месяц - на 3 тысячи рублей больше, чем прежде.

Еще одно решение руководства города уже с начала этого месяца коснулось 1,6 миллиона москвичей. Теперь в пригородных электричках могут бесплатно ездить обычные пенсионеры, у которых до сих пор не было никаких льгот. В списке также почетные доноры, родители или законные представители детей-инвалидов и другие социально незащищенные горожане. Особенно довольны пенсионеры, которые добираются на свои дачи на электричке.

- Мне в кассе на вокзале сказали, что нужно только социальную карту показать и получить бесплатный билет, - радуется Нина Борисовна, вышедшая на пенсию несколько лет назад. - До сих пор я вынуждена была покупать абонемент, чтобы хоть немного сэкономить. А теперь можно спокойно ездить на свои шесть соток. Нам, пенсионерам, приятно, что руководство Москвы заботится о старшем поколении.

НА ПЕНСИИ СКУЧАТЬ И БОЛЕТЬ НЕКОГДА

Казалось бы, новые льготы выглядят спонтанным решением. Но в Москве вовсе не разово, а из года в год постоянно улучшается социальная защита старшего поколения и других жителей. Для Сергея Собянина социальная политика в приоритете. За последние годы Москва стала уникальным регионом, где льготы не сокращаются, а только расширяются. При этом сохранены все действующие льготы. Несмотря на кризисы и прочие потрясения, более 4,5 миллиона пенсионеров, инвалидов, семей с детьми и других категорий москвичей получают положенные им выплаты.

Кроме финансовой поддержки, старшему поколению с марта этого года по решению Сергея Собянина предложили программу «Московское долголетие». На выбор - сотни бесплатных кружков, секций и курсов для пенсионеров в студиях, спортзалах и на свежем воздухе.

- Раньше мы с соседками только на лавочке в парке время проводили, - говорит Екатерина Николаевна, пенсионерка из Текстильщиков. - Сейчас в этом же парке ходим на занятия йогой и скандинавской ходьбой. А еще записались на танцы. И все бесплатно! На пенсии не скучно, столько дел, что иногда целого дня не хватает. Чувствуешь себя нужным, бодрым.

В сфере здравоохранения за последний год запустили сразу четыре важнейшие программы. У пациентов в возрасте с тремя и более хроническими болезнями появились «персональные врачи». Для тех, кто не в силах сам себя обслуживать, создана патронажная служба со своими врачами, медсестрами, обследованиями на дому. Кроме того, при необходимости пенсионер может бесплатно получить протез и средства адаптации, например, слуховой аппарат. Для людей с больным сердцем создана «инфарктная сеть».

ДАЧИ СТАНОВЯТСЯ БЛИЖЕ

Социальная политика столичных властей повышает качество жизни не только пенсионеров, постоянно живущих в столице, но и тех, кто с ранней весны и до поздней осени практически живет на даче. Москва и Подмосковье заключили соглашение, согласно которому инфраструктуру садовых товариществ (СНТ) они будут развивать сообща. Сергей Собянин сразу же взялся за дело. Через несколько месяцев после подписания документа автобусы, связывающие СНТ и Москву, стали ходить гораздо чаще. Как обещает мэр, в скором времени за счет города будут отремонтированы и сотни километров дорог к дачным поселкам.

Среди тех, кто ведет дачную жизнь, особенно летом, немало и многодетных малообеспеченных семей. Для них Москва выделяет и льготный проезд на электричках, и многочисленные выплаты с компенсациями, и бесплатные детсад, экскурсии, путевки в санатории.

Важно, что расходы города на социалку растут быстрее, чем на другие отрасли. По планам мэрии рост расходов бюджета Москвы составит в 2018 году чуть более 5 процентов. При этом на социальную сферу денег выделяется на 10 процентов больше. Благодаря целенаправленной работе правительства Москвы и лично Сергея Собянина социальная политика города повышает комфорт жителей, особенно старшего поколения.

КОНКРЕТНО

Что уже сделано в столице

Для 1,4 миллиона пенсионеров собянинская надбавка выросла на 3 тысячи рублей.

Дополнительно 3,5 миллиарда рублей выделено по решению Собянина на санатории для четверти миллиона пенсионеров в год.

Московские пенсионеры получают скидку от 50 до 100% на оплату услуг ЖКХ и капремонт от мэрии.

Лекарства положены пенсионерам с большой скидкой или бесплатно в случае серьезного диагноза.

Столичные власти начинают обеспечивать дачников и садоводов газом, электричеством, сетями связи, а также помогут организовать вывоз мусора из СНТ.

Бесплатные обучающие программы от правительства Москвы открылись для москвичей старшего возраста.