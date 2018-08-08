Наше Подмосковье. Есть стыковка!

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-08T03:04:21+03:00

Строительство моста через Волгу, который соединит две части города Дубна, вступает в финальную фазу

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Строительство автомобильного моста в Дубне уже почти два года на личном контроле у губернатора. Проект стратегический. Дубна, напомним, - единственный город Подмосковья, который расположен на Волге. Большая река делит его на две части. Когда наукоград, один из центров советских ядерных исследований, только начинался, никто не предполагал, что город так широко разрастется. Жилые кварталы, раскинувшиеся по двум берегам Волги, сейчас соединяет дорога, идущая по плотине ГЭС. Построили этот мост еще в 30-х годах прошлого века. На большое количество автомобилей он не был рассчитан. Поэтому при нынешнем трафике дорога через реку намертво встает в пробку. Для решения этой проблемы в Дубне было начато строительство настоящего автомобильного моста. Проект запустили в декабре 2016 года. Первоначально планировали, что стройку завершат к концу 2019 года. Но благодаря грамотно спланированной работе строители идут с серьезным опережением сроков.

ОТКРЫТИЕ - УЖЕ В ДЕКАБРЕ

Будущий мост месяц за месяцем обрастал тяжелыми металлоконструкциями с обеих берегов. Вчера две его части наконец-то соединились. Старт монтажу этого блока дал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который регулярно бывает в Дубне и контролирует ход строительства.

«В Дубне состоялась стыковка моста! - написал губернатор Подмосковья в Instagram (@andreyvorobiev). Это большой проект, который нам удалось реализовать благодаря поддержке президента. Жители давно ждали переправу, соединяющую две части города. Планируем, что уже в декабре можно будет проехать по удобному и скоростному мосту» (подробности - см. «Конкретно»).

На реализацию проекта из федерального и областного бюджетов выделили 9 миллиардов рублей.

По словам губернатора, помимо собственно автомобильных полос на мосту будут расположены и тротуары для пеших прогулок местных жителей и туристов - места здесь живописные, красивые.

На текущий момент рабочие смонтировали 99% всех конструкций моста (это более 14,5 тысячи тонн металла), а строительные работы выполнены уже на 80%. Стройка вступила в финальную фазу.

Стоит отметить, что мост через Волгу в Дубне относится к уникальным искусственным сооружениям. Даже после его запуска река в этой части сохранит свою судоходность благодаря большому разлету между двумя опорами, которые держат всю конструкцию. Между ними - целых 168 метров.

Андрей Воробьёв (справа): «Жители давно ждали переправу, соединяющую две части города». Фото: Александр ЩЕМЛЯЕВ

НАБЕРЕЖНУЮ И ПАРК БЛАГОУСТРОЯТ

Через несколько месяцев, когда по новому мосту уже поедут машины, начнутся еще и работы по реконструкции и благоустройству городской набережной - одного из самых популярных мест отдыха горожан. Набережная имени Менделеева и прилегающая к ней часть Центрального парка (всего площадь в 19 га) должны здорово преобразиться: появятся сразу четыре детские игровые зоны, площадки для мини-футбола, волейбола, воркаута, пляж.

Причем в разработке проекта будущего благоустройства смогут принять участие все желающие. Андрей

Воробьёв поручил главе Дубны Максиму Данилову привлечь к этому процессу жителей города.

В мае 2018 года Дубна одержала победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, организованном по инициативе Президента РФ, и получила грант в размере 100 млн. рублей. Кроме того, планируется привлечь средства инвесторов.

«Региональный бюджет также в стороне не останется. Ключевое -посоветоваться с жителями, узнать, что они хотят здесь видеть, - сказал Андрей Воробьёв. - Это историческая набережная, и ее благоустройство очень важно для жителей Дубны. Мы должны завершить проектирование в текущем году и в 2019 году приступить к реконструкции набережной».

КОНКРЕТНО

Мост через Волгу в цифрах

- 2 км - общая длина моста вместе с подходами

- 4 полосы (по две в каждую сторону)

- 24 150 автомобилей в сутки - расчетная пропускная способность моста

- 80 км/час - расчетная скорость движения машин по мосту

- 450 человек и 50 единиц техники задействованы в стройке

А В ЭТО ВРЕМЯ

Новый лечебный корпус

Еще один важный объект скоро появится в Дубне - новый лечебный корпус Дубненской городской больницы. Андрей Воробьёв проконтролировал, как идет строительство. Корпус несколько лет из-за проблем с подрядчиками был долгостроем, но в 2017 году по поручению губернатора работы возобновили.

Сейчас на площадке трудятся около 150 рабочих. Стройка идет по графику. В новом лечебном корпусе, рассчитанном на 190 коек, будут работать несколько отделений - рентгенологическое, травматологическое, урологическое, онкологическое, эндоскопическое, отделение гинекологии, а также отдельный блок на три операционные. Штат врачей и медперсонала уже полностью укомплектован.

- Наша задача - сдать объект до конца года, - подчеркнул Андрей Воробьёв.