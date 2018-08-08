Новый ночной маршрут Н11 до аэропорта «Внуково» запустят от Китай-города

СЕГОДНЯ 15:08 2018-08-08T15:17:34+03:00

«Ночные маршруты «Мосгортранса» появились всего 5 лет назад. Фото: Иван ВИСЛОВ

Автобус будет курсировать с 1:00 до 5:30 утра

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О нововведении сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина и его избирательного штаба.

«Ночные маршруты «Мосгортранса» появились всего 5 лет назад. Каждую ночь ими пользуются почти 5 тысяч человек. Автобусы развозят пассажиров из центра в спальные районы возле МКАД. Скоро мы запустим новые ночные маршруты», - сообщает в своем твиттере градоначальник.

Также Собянин пообещал увеличить количество ночных маршрутов. Он видит в этом не только новое транспортное решение, но и прогулочный потенциал, дополнительную возможность посмотреть на ночную столицу.

Всего из центра до спальных районов у МКАД сейчас проложено 12 маршрутов. Самым популярным считается маршрут "Н1" из аэропорта Шереметьево до Озерной улицы. А самым удобным – автобус "Б", курсирующий по Садовому кольцу с интервалом в 15 минут.

В ближайшие дни на улицы Москвы выйдет еще и автобус «Н11», который свяжет аэропорт «Внуково» с метро «Китай-город».

А с 1 сентября изменится маршрут и автобуса "Н3" («Уссурийская улица» - «Китай-город»). Теперь он будет заезжать еще и на Комсомольскую площадь, где чтобы забрать пассажиров с трех вокзалов.