Новая станция Большой кольцевой линии метро "Улица Народного Ополчения": Портреты защитников Москвы, прозрачные вестибюли и сибирский гранит

СЕГОДНЯ 14:20 2018-08-08T14:26:01+03:00

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В столице продолжается строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Дизайн очередной станции на этом маршруте - "Улица Народного Ополчения" - согласован Москомархитектурой.

Ее разместят на западном участке БКЛ, на востоке соединив со станцией «Хорошевская», а на западе - с «Нижними Мневниками». Напомним, длина БКЛ - 69 километров. Всего на ней откроется 31 станция с пересадками на другие ветки метро, МЦК и пригородные железнодорожные линии. Полностью кольцо замкнётся к 2022 году.

Фишкой станции "Улица Народного Ополчения" станут черно-белые фотографии и материалы из фондов музея обороны Москвы. Их используют для 12 огромных панно на путевых стенах. Вдоль платформ развесят портреты москвичей - служащих, рабочих, врачей, студентов, школьников и учителей, защищавших столицу в 1941 году. Улицу Народного Ополчения назвали в честь отрядов добровольцев, созданных в 1941 году и принимавших участие в боях под Москвой.

Новую станцию украсят черно-белые фотографии и материалы из фондов музея обороны Москвы. ФОТО mos.ru

Фоном для архивных снимков на станции станут изображения исторических мест Москвы - Кремль, Большой театр, фабрика «Красный Октябрь», завод «Серп и Молот» и Шуховская башня. Каждое панно будет высотой более четырёх метров.

- Платформенную часть станции оформят в светлых тонах, пол выложат темно-серым сибирским гранитом, - рассказал сайту мэра Москвы mos.ru главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. - Колонны из матовой нержавеющей стали украсят светодиодными светильниками. Благодаря светлым стенам и подсветке станция визуально станет шире.

По его словам, наземные вестибюли станции будут прозрачными. Их построят из устойчивого к московской погоде прочного стекла.

ТТХ

Где находится станция: в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы, на пересечении проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения.

Какие вестибюли: два подземных, с выходами на обе стороны проспекта Маршала Жукова и к улицам Народного Ополчения, Демьяна Бедного, Мневники.

Сколько пассажиров сможет принять: 29 тысяч человек в час сразу после запуска.

Когда откроют: ориентировочно в 2020 году.