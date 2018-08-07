Доходный дом Бочаровых на Гоголевском бульваре признали объектом культурного наследия

7 Авг. 15:20 2018-08-08T15:46:44+03:00

В районе Хамовники еще одним памятником стало больше. Теперь известный доходный дом Бочарова под охраной Москомархитектуры

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Зданию больше 100 лет и оно было построено по проекту архитектора Льва Кекушева. Кекушев — русского мастера, специализировавшегося на стиле модерн. Это четырехэтажное кирпичное строение в любимом стиле архитектора. Фасад украшают летящие совы и египетские мужские маски, на карнизе «свисают» короткие пилястры (вертикальный выступ стены).

- Доходный дом Бочаровых был построен в 1902 -1904 года, северную часть возвели по заказу состоятельного крестьянина Федора Бочарова. — рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. - В здании сразу был предусмотрен нежилой подвал и проездная арка во двор в центре строения. Со стороны бульвара по краям располагались два парадных входа, они обозначены эркерами с большим выносом. Изначально, на втором, третьем и четвертом этажах размещались по две просторные квартиры. На первом - квартира и магазин, соединенный с жилыми помещениями. Интересно, что торговое помещение было занято мастерской по продаже и окраске тканей.

После революции 1917 года роскошные квартиры со всеми удобствами переделали под коммуналки. Ну а 90-е годы прошлого века в здании поселились офисы.

- Работа по сохранению и восстановлению памятников архитектуры в столице ведется постоянно. - сообщает пресс-служба мэра Москвы. - Список объектов культурного наследия регулярно пополняется: только за последние семь лет охранный статус получило около 700 зданий. Из них более 370 — это выявленные объекты культурного наследия, а порядка 325 — объекты культурного наследия как федерального, так и регионального значения»