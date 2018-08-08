В парке на юго-западе Москвы нашли тело женщины в чемодане

СЕГОДНЯ 18:11 2018-08-08T18:30:49+03:00

В Воронцовском парке, на месте обнаружения чемодана, работают следователи и криминалисты Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

При этом эксперты пока не обнаружили следов насильственной смерти

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Следственный комитет расследует загадочную историю на юго-западе Москвы. Утром в среду, 8 августа, в Воронцовском парке нашли большой чемодан. На него наткнулись мигранты, которые занимаются уборкой территорию. Чемодан открыли, а там - сложенное в позе эмбриона тело женщины.

- При визуальном осмотре видимых телесных повреждений не обнаружено, - сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

Тем не менее, уголовное дело возбуждено по статье «убийство».

- Личность женщины пока не установлена, - заявил «КП» источник в правоохранительных органах. - Точный возраст назвать сейчас тоже сложно - тело пролежало в парке несколько дней, на жаре. Его, простите за подробности, очень сильно раздуло. Уже завтра появятся предварительные результаты вскрытия. Судмедэксперты должны назвать и точную причину смерти, и возраст жертвы.

В Воронцовском парке, на месте обнаружения чемодана, работают следователи и криминалисты.

Параллельно по базам заявлений об исчезновении в Москве и области людей идет поиск подходящих по описанию женщин.