Новостройки Москвы для малышей: Детсадам ребенок рад - есть театр и променад

СЕГОДНЯ 01:03 2018-08-08T20:22:01+03:00

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Из таких детсадов, которые строят сейчас в столице, наверняка не захочется уходить не только детям, но и их родителям. Каждому зданию архитекторы придумывают разные фишки. До конца этого года в разных районах города за счет бюджета должны открыться более двадцати новых зданий для дошколят (см. список). Еще около десятка садиков появятся в ближайшее время за счет частных инвесторов. В Стройкомплексе Москвы рассказали, какими будут здания для малышей.

«А» И «Б» ВИСЕЛИ НА СТЕНЕ

Каждый садик можно будет узнать издалека уже по фасаду. В Новой Москве в деревне Рассказовка детсад на 350 мест украсят рисунком в виде разноцветных пазлов. В трехэтажке на первом этаже будет четыре группы на 100 мест с раздевалками, спальнями, буфетами и комнатами для игр, а также служебными кабинетами. Второй этаж займут пять групп на 125 мест для детей старшего возраста и физкультурный зал. На третьем будет еще пять групп на 125 мест и музыкальный зал.

А на стенах еще одного садика в Новой Москве в поселке Знамя Октября малышня сможет изучать геометрию и азбуку. На фасаде здания развесят буквы алфавита и фигуры - круги, треугольники, квадраты.

Учить буквы воспитанники смогут даже на прогулках - по фасаду здания. Фото: archsovet.msk.ru

ИГРЫ ПОСЛЕ ТИХОГО ЧАСА

В некоторых районах строят здания-трансформеры. Внутри с помощью перегородок-гармошек возникают и исчезают стены, отделяющие спальню от игровой комнаты. Во время тихого часа кроватки с детьми спрячут за раздвижной стеной. А потом перегородку убирают. И к этой комнате присоединяют соседнюю игровую, получается пространство - резвись не хочу!

Такой детсад на 150 мест откроется в Новой Москве недалеко от деревни Столбово поселения Сосенское. В двухэтажном здании будет шесть групп - по три на этаже. В каждой - игровая и спальня-трансформер, раздевалка, буфет и туалет. На первом этаже - музыкальный зал. А на улице во внутреннем дворике появятся игровые зоны, спортплощадка.

В сенсорной комнате для малышей будут проходить занятия с развивающими играми. Фото: stroi.mos.ru

ТАНЦЫ И КУЛИНАРНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС

Этой осенью частный инвестор начнет строить в Новой Москве в поселке Коммунарка образовательный центр с детсадом на 150 малышей и школой на 550 учеников. Классы и дошкольные группы разместят так, чтобы дети разных возрастов не мешали друг другу во время занятий. Но в некоторых корпусах здания они смогут пересекаться. Например, в столовой или многофункциональном амфитеатре-трансформере. В амфитеатре помещается 350 человек. Он может превращаться в лекторий, танцзал, театр. В садике откроют еще и кулинарный класс.

Само здание будет напичкано «зелеными» технологиями. Сенсорные краны для экономии воды, датчики движения будут включать и выключать освещение в зависимости от того, есть ли в комнате люди, вместо кулеров - питьевые фонтанчики.

Где построят здания для дошколят в этом годуФото: Дмитрий ПОЛУХИН

На западе столицы в районе Очаково-Матвеевское вырастет детский сад на 260 мест. Его построят в жилом комплексе в районе пересечения Аминьевского шоссе и Киевского направления Московской железной дороги. Фишкой тут станет сенсорная комната на первом этаже для занятий по развитию органов чувств детей. Там будут и сухие бассейны, и световые панно «Звездное небо», звуковые панели, развивающие игрушки.

В детском саду на трех этажах разместят 12 групп, каждая - на 20 - 25 малышей в возрасте от двух до семи лет. На втором этаже - физкультурный зал, столовая, медицинский блок. А на третьем этаже - музыкальный зал и кабинеты по подготовке к школе.