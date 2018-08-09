В Москве помыли памятник Пушкину

СЕГОДНЯ 13:05 2018-08-09T13:13:18+03:00

Зачем это делают и нужно ли это монументу [фото]

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- Он же памятник, зачем его мыть? - удивлялись прохожие 9 августа, проходя мимо Пушкинской плошади, где вовсю готовились мыть монумент поэту Александру Пушкину.

Но мыть памятники в Москве - обязанность, а у фотографов есть традиция - снимать, как моют памятники. Аншлаг смотрящих, когда чистят именно памятник Пушкину на Тверской улице. Может надеются, что бронзовый монумент наконец-то отмоют от зелено-голубого покрытия. Но это шутки. Такой неоднородный цвет покрытию дала так называемая патина. Так что беспокоиться не стоит, "зеленый" Пушкин - так надо.

Задача в день помывки простая - рабочие моют, а фотографы снимают. Причем у последних соревнования, кто прикольнее поймает кадр - когда ко лбу Пушкина приложат швабру или к щекам мочалки. Перед баттлом фотографов Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия города Москвы, объяснил, что будет происходить.

- Год назад завершилась первая комплексная реставрация памятника Пушкину с 50-х годов. Но мало отреставрарировать, нужен особый уход. Для помывки применяется нейтральный состав моющих средств, не разрушающий патину, применять будут специальные мягкие кисти, - сказал Алексей Емельянов.

Неоднородный цвет покрытию памятника дала так называемая патина.Фото: Алиса ТИТКО

Покрывать воском, кстати, памятник не будут, в отличие от памятника Маяковскому. Спрашивали и о переезде памятника на противоположную строну - на Тверской бульвар.

- Один переезд Пушкин пережил, больше не будет, - сказал Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия города Москвы.

Полностью памятник был отреставрирован год назад, теперь ему нужен регулярный уход и чистка.Фото: Алиса ТИТКО

В то время началось то, ради чего все собирались. Мыть памятник будут несколько часов.

- Моют профессиональным моющим средством. Оно щадящее. В советские годы мыли пеной детского мыла. На самом деле, памятнику надо не много - вовремя мыть (до двух раз в год) и восстанавливать патину, - комментировала процесс Нина Зайцева, химик, технолог и реставратор ООО "Наследие".

- А швабры применять не будут? - спрашиваю. - Видела раньше на фотографиях у коллег.

- Нет, что вы. Это, наверное, была киношная постановка.