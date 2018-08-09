Асфальтовый памп-трек появится на территории парка 850-летия Москвы
Совсем скоро в Москве появится основная точка сбора велосипедистов, роллеров, скейтбордистов и райдеров на самокатах - на территории парка 850-летия Москвы создадут асфальтовый памп-трек. Он будет крупнейшим в столице. Для тренировок будут доступны четыре кольцевые трассы разного уровня сложности.
Почему в парке 850-летия Москвы? Там сейчас идет третий этап работ по комплексному благоустройству и как раз есть подходящая площадка. Трасса будет представлять собой чередование волн, кочек и контруклонов. Она не имеет ровных участков. Главная ее особенность — закольцованность.
- Общая площадь памп-трека составит около 5000 квадратных метров, длина четырех трасс — около 700 метров. Их дизайн и конфигурация разработаны в сотрудничестве с профессиональным сообществом спортсменов и инициативной группой местных жителей, — цитирует mos.ru заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Специалисты уже приступили к устройству основания трассы: послойно утрамбовали грунт и песок, сделали дренажную систему. Позже добавят слой щебня, уплотнят слой гранитного отсева и уложат 7 см мелкозернистого асфальта.
КОНКРЕТНО
Что будет в памп-треке
- трасса для начинающих райдеров - 65 метров,
- ритмичная секция для кардиотренировок — 160 метров,
- сегмент в форме бабочки из двух зеркальных секций по 112 метров (для более опытных спортсменов),
- спецучасток 210 метров (для наиболее искушенных райдеров).
КСТАТИ
В парке 850-летия Москвы уже привели в порядок два футбольных поля, обновили покрытия дорожек, сделали удобные спуски к реке и установили светодиодные фонари. Основные работы по благоустройству закончат в августе, а осенью высадят деревья и кустарники.
Что еще создадут в парке:
- дорожку для бега,
- дорожку для скандинавской ходьбы с резиновым покрытием,
- велосипедную дорожку,
- стадион для биатлона,
- спортивную площадку с силовыми тренажерами и крытый павильон,
- четыре спортивные и детскую площадки,
- лыжероллерную трассу длиной около 4 км (летом ее будут использовать роллеры, а зимой — лыжники),
- прокат спортинвентаря.