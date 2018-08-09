Асфальтовый памп-трек появится на территории парка 850-летия Москвы

СЕГОДНЯ 13:40 2018-08-09T14:02:21+03:00

В нем смогут проводить тренировки велосипедисты, роллеры, скейтбордисты и райдеры на самокатах

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Совсем скоро в Москве появится основная точка сбора велосипедистов, роллеров, скейтбордистов и райдеров на самокатах - на территории парка 850-летия Москвы создадут асфальтовый памп-трек. Он будет крупнейшим в столице. Для тренировок будут доступны четыре кольцевые трассы разного уровня сложности.

Почему в парке 850-летия Москвы? Там сейчас идет третий этап работ по комплексному благоустройству и как раз есть подходящая площадка. Трасса будет представлять собой чередование волн, кочек и контруклонов. Она не имеет ровных участков. Главная ее особенность — закольцованность.

- Общая площадь памп-трека составит около 5000 квадратных метров, длина четырех трасс — около 700 метров. Их дизайн и конфигурация разработаны в сотрудничестве с профессиональным сообществом спортсменов и инициативной группой местных жителей, — цитирует mos.ru заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Специалисты уже приступили к устройству основания трассы: послойно утрамбовали грунт и песок, сделали дренажную систему. Позже добавят слой щебня, уплотнят слой гранитного отсева и уложат 7 см мелкозернистого асфальта.

КОНКРЕТНО

Что будет в памп-треке

- трасса для начинающих райдеров - 65 метров,

- ритмичная секция для кардиотренировок — 160 метров,

- сегмент в форме бабочки из двух зеркальных секций по 112 метров (для более опытных спортсменов),

- спецучасток 210 метров (для наиболее искушенных райдеров).

КСТАТИ

В парке 850-летия Москвы уже привели в порядок два футбольных поля, обновили покрытия дорожек, сделали удобные спуски к реке и установили светодиодные фонари. Основные работы по благоустройству закончат в августе, а осенью высадят деревья и кустарники.

Что еще создадут в парке:

- дорожку для бега,

- дорожку для скандинавской ходьбы с резиновым покрытием,

- велосипедную дорожку,

- стадион для биатлона,

- спортивную площадку с силовыми тренажерами и крытый павильон,

- четыре спортивные и детскую площадки,

- лыжероллерную трассу длиной около 4 км (летом ее будут использовать роллеры, а зимой — лыжники),

- прокат спортинвентаря.