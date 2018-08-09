В Москве пройдет Открытый кубок мэра по киберспорту

СЕГОДНЯ 17:20 2018-08-09T17:19:55+03:00

Кубок мэра Москвы по киберспорту наглядно демонстрирует молодым людям, что у них есть возможность делать карьеру в любимой области. Фото: Оргкомитет Открытого Кубка Мэра Москвы по киберспорту.

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12 августа пройдет Гранд-финал Открытого Кубка Мэра Москвы по киберспорту среди любителей. На площадке «ВТБ Ледовый дворец» участники сразятся за титул лучшего киберспортсмена столицы. Участники Гранд-финала прошли все отборочные матчи в упорной борьбе, доказав своё право быть среди лучших. Гостей спортивного праздника также ждет программа с выступлениями звёзд шоу-бизнеса, автограф-сессии профессиональных киберспортсменов и возможность получить призы.

- В настоящее время компьютерный спорт признан официальным видом спорта в 22 странах мира. В том числе в Китае, Финляндии и Италии. Еще в 25 странах находится в процессе получения соответствующего статуса, - пояснил руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин.

В 2016 году киберспорт был признан официальным видом спорта в России, в 2017 отнесен к категории видов спорта, развиваемых на общероссийском уровне. Федеральный рынок киберспорта занимает второе место среди европейских стран по размеру (первое - у Швеции, третье - у Франции). Объем рынка в России составляет 2,6 млрд руб., рынок киберспорта Москвы составляет около 0,5 млрд руб. Аудитория нового для нашей страны вида деятельности по данным на 2017 год составляет 17 млн человек. По оценкам экспертов, в Москве виртуальным играм посвящают определенное количество времени 4,3 млн чел.

Открытый Кубок Мэра Москвы по киберспорту – первое киберспортивное мероприятие среди любителей в столице. Турнир проводится по совместной инициативе города и киберспортивного сообщества. Отборочные матчи Кубка проходят с 14 июля по 11 августа 2018 года. Уже сыграны 3 турнира: по дисциплине Dota2, в которой приняли участие 32 команды, в отборочных соревнованиях по FIFA отыграли 128 человек и в дисциплине League ofLegends приняли участие 110 игроков из 22 команд. 4-5 августа прошел четвертый, заключительный, отборочный турнир – по Fortnite.

- Проведение Кубка было направлено на развитие не только отрасли в целом, но прежде всего на стимулирование киберспортивной активности любителей. Мы стремились показать многим молодым людям, что у них есть возможность делать карьеру в любимой области, и что их интересы находят поддержку у городских властей, - сообщил Алексей Фурсин. - С точки зрения общества, такие соревнования выступают в роли социального лифта – любители могут полностью ощутить все особенности киберспортивной индустрии, показать свой уровень и понять, могут ли они перейти в профессиональную сферу. Москва, как и многие крупные города мира, является хорошей платформой для роста киберспортивной индустрии, и у столицы здесь есть хорошие возможности.

11 августа пройдут финалы по дисциплинам Dota2 и Fortnite, в ходе которых лучшие команды прошедшие отборочные турниры поборются за первое место. Призовой фонд Dota2 и Fortnite составит по 500 000 руб. на каждую дисциплину. Вход для зрителей свободный.

Гранд-финал Кубка пройдет 12 августа в «ВТБ Ледовый дворец» - здесь планируются финальные матчи в Leagueof Legends и FIFA 2018. Призовой фонд Гранд-финала составит 1, 5 млн. руб, из которых миллион достанется команде-победителю в League of Legends, а 500 000 будет разыграно в дисциплине FIFA 2018. Билеты в «ВТБ Ледовый дворец» на одно из самых зрелищных киберспортивных шоу этого лета продаются по символической цене.

Подробнее о турнире читайте на сайте Открытого Кубка Мэра Москвы по киберспорту www.mayor-cup.ru