В Москве задержали детского тренера по настольному теннису, которого подозревают в развращении трех девочек

СЕГОДНЯ 19:11 2018-08-09T19:34:33+03:00

45-летний Сергей Б. много лет преподает подросткам настольный теннис. Среди ребят, которых он тренирует, много девочек Фото: ВКонтакте

Самой младшей жертве на тот момент было всего 12 лет

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Тренера из московского детского досугово-спортивного центра подозревают в развращении нескольких воспитанниц. Вчера мужчину задержали после обыска в его квартире.

Как стало известно «КП», 45-летний Сергей Б. много лет преподает подросткам настольный теннис. Среди ребят, которых он тренирует, много девочек.

Еще весной в полицию обратился с заявлением москвич, который сообщил, что тренер совершал в отношение его дочери насильственные действия сексуального характера. Во время проверки выяснилось, что таких девочек было несколько.

- Сейчас в деле фигурируют три школьницы в возрасте 13-14 лет, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Это сейчас им столько. А когда все началось, было меньше. Они рассказывают, что тренер любил «проводить индивидуальные занятия» в спортзале ГКУ «Гармония» на улице Руставели. При девочках он раздевался, обнимал их, терся, трогал за интимные зоны. По тем эпизодам, которые есть в деле, все это продолжалось как минимум в течение полутора лет.

Родителям призналась только одна девочка. Двое других под разными предлогами в будущем отказались посещать тренировки, не объясняя детали взрослым.

Между тем, следователи предполагают, что Сергей Б. мог приставать к детям и в других учебных заведениях Москвы, где работал последние годы. Сейчас выясняется его возможная причастность и к другим эпизодам.

- Мы никогда ничего подозрительного за Сергеем не замечали, - рассказал «КП» анонимно один из коллег задержанного. - Насколько известно, у него и у самого есть дети, дочь и сын. Но с женой он в разводе.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении двух и более лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста», - заявили нам в столичном Следственном комитете. - Расследование ведет ГСУ СК по Москве. Следователь вышел в суд с ходатайством об аресте фигуранта дела.

Максимальное наказание по этой статье - до 12 лет.