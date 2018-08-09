2018-08-09T23:55:44+03:00
Происшествия

В Подмосковье автобус сбил людей, переходивших дорогу по зебре

Два человека в тяжелом состоянии доставлены в реанимацию [фото, видео]
Семен ЕЛЕНИН
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В ДТП серьезно пострадали три человекаВ ДТП серьезно пострадали три человекаФото: скриншот видео
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В центре подмосковных Мытищ в четверг вечером рейсовый автобус врезался в группу людей. ДТП произошло у железнодорожной станции, где расположена конечная многих городских автобусов.

Видео наезда маршрутного автобуса на пешеходов у станции Мытищи.

- На подъезде к остановке образовалась небольшая пробка, - рассказал «КП» Сергей, очевидец аварии. - Один из автобусов проехал пешеходный переход и остановился, давая людям пройти по зебре. Через дорогу двинулась группа людей, там были и женщины, и дети. И вдруг другой повернувший к станции автобус резко добавил скорость и врезался в толпу.

В Подмосковье автобус сбил людей, переходивших дорогу по зебре Фото: скриншот видео

В Подмосковье автобус сбил людей, переходивших дорогу по зебреФото: скриншот видео

Некоторые успели среагировать и в последний момент увернуться. Но на попавшем в соцсети видео видно: людей разбросало, как кегли. Автобус врезался в стоявшую впереди маршрутку, проехав по одному из пешеходов колесами.

- На месте ДТП сейчас работают сотрудники полиции, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. - По предварительным данным причиной аварии стала техническая неисправность, вероятно - отказ тормозов. Но точную причину должны выяснить эксперты.

ДТП произошло у железнодорожной станции, где расположена конечная многих городских автобусов Фото: ВКонтакте

ДТП произошло у железнодорожной станции, где расположена конечная многих городских автобусовФото: ВКонтакте

В ДТП серьезно пострадали три человека. Двое из них находятся в тяжелом состоянии - женщины с переломами конечностей и черепно-мозговыми травмами доставлены в реанимацию городской больницы.

Очевидцы рассказывают, что из-за пробок кареты скорой помощи добирались к месту аварии более получаса. Первую помощь пострадавшим оказывали прохожие и проезжавшие мимо водители.

На месте ДТП сейчас работают сотрудники полиции Фото: ВКонтакте

На месте ДТП сейчас работают сотрудники полицииФото: ВКонтакте

При этом пассажиры и водители, сидевшие в столкнувшихся автобусах, получили лишь незначительные ушибы.

Напомним, похожее ДТП произошло в декабре 2017 году у метро Славянский бульвар в столице. Автобус, курсирующий между Одинцово и Москвой, выскочил на тротуар и съехал в пешеходный переход. Погибли четыре человека, более десяти получили ранения. В июле в Дорогомиловском суде Москвы начался суд над водителем, 58-летний Виктором Тихоновым. По версии следствия, трагедия произошла из-за ошибки управления. Сам водитель настаивает, что у автобуса вышли из строя тормоза.

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