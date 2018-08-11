2018-08-11T11:12:41+03:00
Общество

В эти выходные Москву накроет жара на 5 градусов выше климатической нормы

Днем в субботу температура воздуха в столице достигнет +29
Семен ЕЛЕНИН
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Синоптики обещают москвичам и жителям Подмосковья «абсолютное лето»Синоптики обещают москвичам и жителям Подмосковья «абсолютное лето»Фото: Евгения ГУСЕВА
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В нынешние выходные синоптики обещают москвичам и жителям Подмосковья «абсолютное лето». Благодаря антициклону, центр которого сейчас находится над российским Черноземьем, в столичном регионе в субботу будет стоять «малооблачная, сухая и очень теплая для августа погода с температурным фоном на 4-5 градусов выше своей климатической нормы». Об этом сообщают в Центре погоды «Фобос».

- Днем в Москве и Подмосковье небольшая облачность, без осадков, - рассказали «КП» в пресс-службе «Фобоса». - Максимальная температура воздуха в столице +27…+29 градусов, по области +25…+30.

По Московской области разлет показаний высших дневных температур в термометрах – от +25 градусов в Клину до +30 в Серпухове, на границе с Тульской областью.

В довершение картины - юго-западный ветер со скоростью от 1 до 6 метров в секунду, около 27% относительной влажности. Атмосферное давление немного понизится до 752 мм ртутного столба.

А вот в воскресенье метеорологи ожидают облачность и небольшое понижение температуры - днем до +28. В понедельник - уже максимум +24 по Москве. А к среде - осадки с грозами. Так что нынешние выходные – идеальное время, чтобы насладиться летом Центральной России!

КСТАТИ

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