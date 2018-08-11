2018-08-11T18:03:00+03:00
Происшествия

В Подмосковье парашютист врезался на огромной скорости в здание и погиб

По предварительной версии, спортсмен ошибся при выполнении опасного маневра [видео]
Семен ЕЛЕНИН
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Mужчина на большой скорости врезался в административное здание, в котором находятся основные службы аэродромаMужчина на большой скорости врезался в административное здание, в котором находятся основные службы аэродромаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Следственный комитет разбирается в причинах гибели парашютиста в окрестностях подмосковного города Серпухов. ЧП произошло 9 августа на территории аэродрома Большое Грызлово.

- Опытный парашютист выполнял тренировочные прыжки, - рассказывают в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. - При выполнении фигуры «свуп» (см. ниже, - Авт.) пострадавший допустил ошибку в определении высоты разворота, в результате чего окончание маневра произошло на недопустимо малой высоте…

Чтобы исправить свою ошибку, спортсмен сделал резкий поворот в другую сторону. Маневр не помог - мужчина на большой скорости врезался в административное здание, в котором находятся основные службы аэродрома.

Как стало известно «КП», мужчина получил серьезную травму головы и скончался на месте, до прибытия скорой помощи.

В Твиттере Следственного комитета России выложено видео с камеры, зафиксировавшей гибель парашютиста.

Опытный парашютист погиб, врезавшись в здание аэродрома в Подмосковье.

- Следователи опрашивают очевидцев происшествия и администрацию аэродрома, - дополняют в СК.

«Свуп» - отдельная дисциплина в парашютном спорте, пилотирование высокоскоростных куполов. При подходе к земле парашюты ускоряются до 100 метров в секунду и более. Представители этого вида спорта соревнуются в точности приземления, скорости, а также дальности горизонтального полета на высоте одного метра над землей или водой.

Отметим, что чуть больше двух недель назад на другом аэродроме неподалеку от Серпухова разбился двухместных легкомоторный самолет. Погиб 49-летний пилот Игорь Турик (двукратный чемпион мира по высшему пилотажу, шестикратный чемпион России) и его пассажир. Самолет выполнял испытательный полет для продления летного сертификата. Результаты расследования пока не озвучены. Изначально две основные версии трагедии - техническая неисправность и ошибка пилотирования.

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