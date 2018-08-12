В Москве мужчина из-за бутылки пива ранил двух полицейских

СЕГОДНЯ 12:30 2018-08-12T12:36:31+03:00

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Вынести незаметно пиво из супермаркета на Волгоградском проспекте 11 августа приезжему мужчине не удалось, охранник увидел момент кражи и вызвал полицию. Грабитель не спешил убегать и был недалеко от магазина. Через несколько минут прибыли сотрудники полиции, поговорили с охраной магазина, а те показали грабителя. При виде полицейских, он поспешил убегать, а при задержании достал нож. Мужчина набросился на представителей власти. Еще один полицейский находился в патрульной машине. Увидев неладное, он прибежал к коллегам и выстрелил в грабителя из табельного оружия. В итоге доставить в больницу пришлось полицейского и грабителя.

- Двум сотрудникам полиции он причинил колото-резаные ранения. Один из сотрудников в тяжелом состоянии незамедлительно был госпитализирован, где ему оказывается вся необходимая помощь. Подозреваемый в ограблении и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов находится также в больнице. После получения разрешения врачей с ним будут проведены следственные действия, - рассказали в Следственном комитете по Москве.

Сам подозреваемый плохо говорит по-русски, при нем не оказалось документов. Личность пока не установлена. Но отвечать за нападение ему точно придется. Следователи уже возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ и ч. 2 ст. 318 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применение насилия в отношении представителя власти». А это минимум срок от 12 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.