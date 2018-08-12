До конца лета жара не уйдет из Москвы

СЕГОДНЯ 13:11 2018-08-12T13:33:28+03:00

В целом, лето в столице немного жарче, чем в прошлые годы, но это в пределах нормы Фото: Андрей КАРА

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Пик столичной жары выпал на субботу, 11 августа. От духоты мучились не только люди, но и животные в зоопарке — дикие кошки и волки прятались в вольерах, не выходил бурый медведь. Была попытка у белого медведя доползти до сугроба с искусственным снегом — и та не осуществилась. Бедный мишка просто лег на пузо и предпочел не шевелиться. Хотели бы так же не шевелиться и москвичи, но надо идти на работу. Медики советуют носить головные уборы и брать с собой воду, а синоптики говорят, что до конца лета погода не сильно изменится.

- Температура в Москве этим летом еще не поднималась выше +30 градусов, а могла бы, если бы было безветренно. В целом, лето в столице немного жарче, чем в прошлые годы, но это в пределах нормы, - прокомментировала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

В столице на этой неделе обещают днем +22-27 градусов, а ночью +16-17 градусов. Резкое изменение погоды будет в среду, 15 августа — будет облачно с прояснениями, температура поднимется до +29 градусов, а в середине дня на Москву обрушится дождь, местами с грозой.

- Уже составлен предварительный прогноз на сентябрь. Погода в целом порадует жителей столицы. Будут и дожди, но всплески тепла - с вероятностью 90%. Когда начнется «бабье лето»? Об этом сложно говорить наперед, но пока вероятность есть, что после 14 сентября, - сказала Татьяна Позднякова.