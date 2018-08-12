Московское метро идет дальше: в планах 41 станция и 99 км линий

СЕГОДНЯ 13:35 2018-08-12T13:44:15+03:00

До конца 2023 года почти все москвичи будут иметь шаговую доступность к станциям

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Построить станции метро возле каждого дома — нереально, но уже через пять лет 95% москвичей будут иметь шаговый доступ к станциям. У Стройкомплекса Москвы амбициозные планы. О количестве станций метро, которые построят в столице в 2019-2023 годах, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

- Программа развития метрополитена на ближайшие годы масштабна и амбициозна. До конца 2023 года 95% москвичей будут иметь шаговый доступ к метро, – сказал Марат Хуснуллин.

Если говорить в цифрах, то за пять лет планируют построить 41 станцию и 99 км линий метро. Сейчас все силы строителей сконцентрированы на Большой кольцевой линии. Напомним, что первые пять станций открыли в феврале этого года - это «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошёвская», «Шелипиха», «Деловой центр». Замкнуть кольцо из 31 станции планируют в 2022 году. Это будет самая протяженная кольцевая линия метро в мире - ее длина составит 70 км.

- Запуск нового кольца позволит разгрузить существующие линии, создать новые маршруты передвижения по городу. Все это будет способствовать вовлечению в жизнь города заброшенных сегодня территорий, – объяснил Марат Хуснуллин.

Масштабная программа также предполагает строительство новых участков уже действующих и новых линий метро. Речь о Кожуховской, Сокольнической и Люблинско-Дмитровской линиях. Также возведут четыре новых электродепо для обслуживания поездов. Таким образом, жители столицы получат не только транспортную доступность, но и дополнительные рабочие места.

Напомним, что с начала 2018 года в Москве построено 8 станций и 16 км линий метро, а до конца года планируется сдать 24 станции и около 50 км линий метро.