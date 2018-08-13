Новая навигация в московском метро: Налево пойдешь - в «Раменки» попадешь, а ежели прямо, то на «Динамо»

СЕГОДНЯ 01:03 2018-08-13T01:00:54+03:00

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Менять информационные таблички в подземке начали два года назад. И поначалу без ошибок не обходилось. Например, на станции «Проспект Мира» Кольцевой линии повесили табло, на котором были указаны только две «соседки»- «Новослободская» и «Комсомольская». И неопытные пассажиры, которым нужно было на «Белорусскую», не знали, куда податься.

Сейчас навигационные панели установлены на станциях «Ленинский проспект», «Спортивная», «Технопарк», «Фрунзенская», «Фили» и многих других. Корреспондент «КП» проверил, удобно ли ими пользоваться.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ТАБЛО

Станция «Бульвар Дмитрия Донского» - низ серой ветки. На выходе светится огромный стенд: здесь и ближайшие улицы, и маршруты общественного транспорта, и торговые центры, и парки, и поликлиники, и банкоматы. Даже, простите, туалеты есть.

Еду в центр и выхожу на «Чеховской» (все та же серая ветка), вижу новую табличку - переход на «Пушкинскую» (фиолетовая ветка). А до каких станций можно оттуда уехать, не указано. И это минус. Потому что во время перехода иногородним нужно найти взглядом свою конечную точку. А вот на «Пушкинской» табло правильное: указан переход на «Чеховскую» cо всеми точками серой ветки. Зато в оправдание «Пушки» милая деталь: на платформах расчерчены места остановок вагонов, можно встать прямо перед дверями.

А больше всего мне нравятся новые экраны над тоннелями, которые показывают, сколько осталось ждать поезда (скоро они появятся повсеместно). В последний раз такое чудо техники я видел на оранжевой станции «Новоясеневская».

Таблички в метро тестируются: где-то на переходах указаны все станции другой ветки, а, например, на «Чеховской» - только одна «Пушка».Фото: Павел КЛОКОВ

НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ В «КИТАЕ»

Совершенствуется и навигация в поездах. Все больше появляется составов, в которых установлены видеоэкраны (те самые, по которым транслировали игры сборной России по футболу на чемпионате мира). Сейчас там чаще всего показывают схему ветки, по которой едет поезд. В новых вагонах есть еще табло под потолком с бегущей строкой. Там указывают, какой участок пути проезжает поезд.

- Вы не подскажете, как мне уехать на «Рижскую»? - молоденький азиат, сжимая в руках пакет с вещами, с надеждой смотрит мне в глаза.

Мы встретились на станции «Китай-город». Она для приезжих, пожалуй, самая сложная. Это одна из пяти точек метро, где разноцветные ветки встречаются в одном зале. То есть чтобы попасть с фиолетовой ветки на оранжевую, достаточно пройти на другую сторону платформы. Но новички по привычке несутся по лестнице в другой зал. Здесь сделать грамотную навигацию сам бог велел. И недавно она появилась.

- Да вон твой поезд - напротив, - отвечаю смуглому страннику.

Тот расплывается в улыбке:

- Спасибо, дорогой.

Стрелки на полу и цвет линии в кружке - элементы интуитивной навигации.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ЯЗЫК ДО МЦК ДОВЕДЕТ

Зеленая ветка, станция «Новокузнецкая» - все как на ладони. Спускаешься на эскалаторе и уже издалека видно, что если налево пойдешь, на станцию «Ховрино» попадешь, направо - на «Алма-Атинскую». «Трубная» тоже в рейде «КП» зачет сдала. Именно от нее я рванул на «Дубровку», чтобы перейти на одноименную станцию Московского центрального кольца. Переход там наземный, интересно, как обстоят дела с навигацией.

На выходе из метро установлен круглый светящийся стенд, а на нем карта. Я вроде понял, куда идти. Но в дороге начал сомневаться, и ни одного указателя не встретил. Пришлось спрашивать у прохожих. И та же самая история на «Автозаводской». Только там, наоборот, я вышел со станции МЦК и пошел искать метро. Спасибо, добрые люди подсказали.

ВАЖНО

Есть вопросы и предложения по навигации? Отправляйте на почту navigation@mosmetro.ru или в мобильном приложении «Метро Москвы».

КСТАТИ

Бежим целоваться

На станциях метро, если вы еще не заметили, появились красные сердечки, приклеенные на стены. И красуется надпись: «Место встречи». Это специально для тех, кто назначает свидания в подземке.

Менять информационные таблички в подземке начали два года назад.Фото: Павел КЛОКОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Выбираем лучшее путем эксперимента

- Новый формат навигации в метро вводится с 2016 года, когда было запущено МЦК, - комментируют в Московском метрополитене. - Завершить обновление планируется до конца 2018-го. Каждую неделю добавляется более десятка обозначений, меняется графика - это непрерывный и постепенный процесс.

Проверять удобство для пассажиров во многом приходится экспериментальным путем. Так, например, мы проводили два пилотных проекта: на станции «Пушкинская» в месте перехода на «Чеховскую» разместили табло с полным списком станций Серпуховско-Тимирязевской линии, чтобы людям было понятно, куда они могут оттуда добраться. А на «Чеховской», наоборот, в месте перехода табло повесили с указанием только одной станции - «Пушкинская».

И что в итоге? Люди жаловались на мелкий шрифт с полным перечнем точек на ветке. Действительно, чтобы уместить названия всех станций, пришлось ужиматься. Размеры лайтбокса (специальный короб с подсветкой, один из основных элементов навигации. - Авт.) ограничены, людям оказалось неудобно читать. В связи с этим было принято решение использовать более крупный шрифт и указывать название всего одной станции в местах перехода. Тем более что многие пользуются навигаторами и заранее составляют маршрут. Лайтбоксы на станции «Пушкинская» будут заменены по просьбе пассажиров к сентябрю.

Кстати, ширину подвесных указателей мы увеличили с 1,6 метра до 2,3 метра. За счет этого и надписи теперь будут заметнее.

В целом перед нами стоит задача сделать навигацию интуитивной и понятной. И мы отмечаем, что пассажиры все чаще ориентируются по цвету или номеру линии. Каждый день по камерам мы мониторим происходящее на станциях, анализируем поведение людей. Если видим, что пассажиры часто останавливаются в какой-то точке и глазами ищут навигацию, устанавливаем дополнительные вертикальные списки станций во временном исполнении. Такие элементы установлены на станциях «Партизанская», «Площадь Революции» и других. Но вводить дополнительные подвесные элементы и прочие конструкции в метро можно только в рамках ремонта или реконструкции станций, поскольку это требует дополнительных согласований.

Продолжается работа и на МЦК. Наземные переходы с «кольца» в подземку и обратно, где не хватает указателей, будут оборудованы табличками дополнительно.