17-летнюю девушку, которую на переходе в Подмосковье переехал «взбесившийся» автобус, переводят в московскую реанимацию

СЕГОДНЯ 10:10 2018-08-10T10:27:12+03:00

Получившая серьезные травмы в результате наезда автобуса Лидия О. сейчас находится в реанимации. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вчера вечером в Мытищах автобус сбил пешеходов, переходивших дорогу. Водитель утверждает, что у него отказали тормоза

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Подмосковная полиция разбирается в причинах аварии, в которой едва не погибли несколько человек. Напомним, около 20.20 в четверг рейсовый автобус въехал в людей, переходивших дорогу по зебре. Это произошло у железнодорожной станции Мытищи, рядом с конечной остановкой городских маршрутов.

Момент ДТП попал на видео. Один автобус проезжает «зебру» и останавливается сразу за ней. Через дорогу по переходу начинают движение люди. И тут к остановке поворачивает еще один автобус, который не сбавляя скорости врезается в пешеходов. Двум женщинам махина наносит удар правым бортом по касательной, еще одну сбивает и проезжает по ней колесами.

Момент наезда автобуса на переходящих по "зебре" людей в Мытищах.

Двух пострадавших на скорой увозят в больницу. Сразу в реанимацию. У 43-летней Ольги Алексеевой перелом основания черепа, закрытая черепно-мозговая травма. Второй жертве аварии всего 17 лет. Именно ее переехал автобус. Лидия О. помимо травм голову получила перелом черепа, повреждены внутренние органы. Ее подруга Надя Т. (она также несовершеннолетняя) отделалась незначительными травмами, госпитализация не потребовалась.

- Девочки этим вечером заходили в Торговый центр «Красный кит», встречались с друзьями, а потом пошли на остановку, чтобы доехать на автобусе домой, - рассказала «КП» подружка пострадавших.

Лида и Надя вместе учились в школе. Выпустились этой весной. Собираются поступать в московские вузы.

Надя Т. отделалась несерьезными повреждениями в результате ДТП.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Лидия сейчас в реанимации. Состояние тяжелое. Но при этом врачи говорят, что она выберется, ее спасут, - продолжает наша собеседница. - Ночью ее оперировали. Но нужны еще несколько операций. Родным сказали, что из нашей городской больницы Лиду перевезут в одну из столичных.

Тем временем водитель, сидевший за рулем автобуса, задержан.

- Мужчине 29 лет. На автобусе он работает около пяти лет, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах. - На допросе он заявил, что людей видел, пытался затормозить, но в этот момент у «машины» отказали тормоза. Говорит, что автобус "взбесился". Водитель прошел медосвидетельствование на алкоголь и наркотики. Все чисто.

Автобус, который в Мытищах катается по маршруту номер 13, - украинского производства, марки «Богдан». Такой транспорт, вместимостью до 40 пассажиров, работает на городских маршрутах многих подмосковных городов.

По словам нашего источника, в причинах аварии будут разбираться эксперты. Но предварительные результаты по техническому состоянию автобуса будут готовы не раньше, чем через неделю.

- Две основные версии - техническая неисправность и ошибка управления, человеческий фактор, - заявил наш собеседник.

В пресс-службе подмосковной полиции сообщают, что уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Максимальное наказание по ней - до 2 лет лишения свободы.

Предположительно сегодня следователь выйдет в суд с ходатайством об аресте водителя.

Напомним, похожее ДТП произошло в декабре 2017 году у метро Славянский бульвар в столице. Автобус областного перевозчика «Мострансавто» выскочил на тротуар и съехал в пешеходный переход. Погибли четыре человека, более десяти получили ранения. В июле начался суд над водителем, 58-летний Виктором Тихоновым. По версии следствия, трагедия произошла из-за ошибки управления. Сам водитель настаивает, что у автобуса вышли из строя тормоза.