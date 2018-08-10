«Крики, раненые в луже крови»: очевидец рассказала о первых минутах после аварии в Мытищах

СЕГОДНЯ 12:06 2018-08-10T12:18:14+03:00

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В центре Мытищ в четверг вечером рейсовый автобус, следовавший по маршруту №27, сбил пешеходов. Две пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии. По предварительной версии, причиной наезда стал отказ тормозов. Очевидцы аварии рассказали корреспонденту «Комсомольской правды», как прохожие оказывали первую помощь и помогали пострадавшим.

- Я оказалась на месте буквально через несколько минут после произошедшего, - поделилась местная жительница Анна Баринова. - Сразу обратила внимание на толпу, которая суетилась возле пешеходного перехода. Отчетливо слышны были крики: «Скорую! Вызывайте скорую. Где медики?». Подойдя чуть поближе, увидела полицейский автомобиль, а также лежащих на дороге девушку и женщину.

По словам Анны, молодая девушка громко стонала, а вот женщина, судя по всему, была без сознания:

- Крови было немало, мужчина сидел на асфальте рядом со сбитой женщиной и гладил её по голове. У тротуара с включенным аварийным сигналом стоял автобус №14. Прохожие рассказали, что именно в него и врезался автобус № 27, который сбил пешеходов.

Пользователи соцсетей подтвердили главную версию ЧП.

- Моего отца этот автобус чуть не сбил на светофоре. Говорит, у него скорость была не слишком высокая, но поворачивал к станции он чуть ли не на двух колесах. Отец уже тогда подумал, что что-то не то с тормозами. Пока дошел до того перехода, уже все случилось, - рассказала в соцсетях жительница Мытищ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/663724" frameborder="0"></iframe> Видео наезда маршрутного автобуса на пешеходов у станции Мытищи.

Напомним, по факту наезда автобуса на пешеходов возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Максимальное наказание по данной статье – два года лишения свободы. Водитель автобуса задержан.

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