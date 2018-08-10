В Москве будет тепло до конца августа. И в сентябре тоже!

СЕГОДНЯ 17:26 2018-08-10T19:14:20+03:00

Выходные будут классные! Компьютерные модели показывают, что в Москве будет тепло до конца августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ни резкого похолодания, ни проливных дождей - календарное лето плавно перетечёт в бабье. Прекрасным прогнозом "КП" порадовали в Московском метеобюро

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Нынешнее лето в Москве явно удалось. Жарко? Да, но в меру - температура держится ровненько между +25 и +29 градусами, за тридцать зашкаливала буквально несколько раз. Солнечно, но без засухи - дожди иногда льются, грозы гремят. Средняя температура с начала лета на 1,8 градуса выше климатических норм. Что будет дальше? А вот такая же красота и будет!

- Выходные будут классные! Компьютерные модели показывают, что в Москве будет тепло до конца августа. Ни проливных дождей, ни резкого похолодания не ожидается, - радует читателей "КП" главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. -

А вот подробный прогноз Гидрометцентра России на ближайшие дни:

В субботу, 11 августа, +27...+29 градусов, солнечно и сухо.

В воскресенье, 12 августа, тоже до +29, но в некоторых районах Подмосковья могут пройти небольшие дожди.

В понедельник и вторник, 13 - 14 августа, переменная облачность, без осадков. Днём +20...+25 градусов.

В среду, 15 августа, температура опять повысится до +27 градусов. Будет облачно, с прояснениями, возможен кратковременный дождь.

Виды на осень у синоптиков тоже оптимистичные:

- Сентябрь, скорее всего, тоже будет тёплым, хорошее такое бабье лето, - продолжает Татьяна Позднякова. - Сейчас вообще сезоны сместились. Помните, в март был абсолютно зимним по погоде, с морозами и снегопадами. Зато и лето растянется на сентябрь.

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