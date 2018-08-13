В Подмосковье отец застрелил 10-летнего сына

СЕГОДНЯ 13:45 2018-08-13T13:46:42+03:00

Мужчина устроил на дачном участке «тир» и не заметил выбежавшего из-за деревьев ребенка

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Днем в воскресенье в одну из пригородных деревень из Солнечногорска рванула карета скорой помощи. На телефон 112 звонил мужчина: огнестрельное ранение, 10-летний мальчик!

Трагедия разыгралась на территории дачного поселка. 32-летний мужчина решил пострелять у себя на участке из пневматического ружья. Так называемая воздушка, или духовушка, стреляет маленькими свинцовыми пульками - на этот тип оружия даже разрешение не требуется. Такие же ружья широко используют в тирах. В общем, глава семейства установил под деревьями условные мишени. Сделал несколько выстрелов. Как он потом рассказывал полицейским, из-за деревьев вдруг выскочил его 10-летний сынишка. И одна из пулек угодила мальчишке точно в грудь.

- Мальчик скончался еще до приезда врачей. Карета скорой помощи повезла в морг уже безжизненное тело, - рассказал «КП» источник в следствии. - По предварительной информации, пуля попала в область солнечного сплетения. Ребенок скончался от большой потери крови...

В Следственном комитете завели уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». (Это лишение свободы до 2 лет, - Авт.).

- По предварительным данным семья мальчика на учетах не состояла, является благополучной, - рассказала старший помощник руководителя Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий. - Был проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся допросы очевидцев.