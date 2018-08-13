У новорожденных москвичей появятся именные деревья

СЕГОДНЯ 14:20 2018-08-13T14:19:29+03:00

Каждый новорожденный москвич вместе со свидетельством о рождении будет получать сертификат на высадку именного дерева Фото: Евгения ГУСЕВА

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С весны 2019 года в столице начнут высаживать липы, клены, дубы, ели и другие деревья за каждого новорожденного. Такую акцию под названием «Наше дерево» решили проводить столичные власти. Ранее идею властям подкинули молодые родители.

«Каждый новорожденный москвич вместе со свидетельством о рождении будет получать сертификат на высадку именного дерева, - написал Сергей Собянин на своем сайте. - Чтобы воспользоваться сертификатом, его родители должны будут оставить заявку на портале mos.ru».

Потом родителям малыша останется только прийти в назначенный день в один из городских парков и высадить деревце. А всю подготовку возьмут на себя специалисты службы озеленения. Они позаботятся о закупке саженца, лопатах и лейках, а также о дальнейшем уходе за деревом. А в будущем семья всегда сможет найти свой саженец с помощью GPS-метки. Пока это будет эксперимент. Но если все пройдет удачно, акция станет постоянной.

Многим москвичам идея понравилась. На сайте Собянина в комментариях некоторые уже предлагают вручать сертификаты на высадку дерева еще и первоклассникам 1 сентября и выпускникам на последнем звонке.