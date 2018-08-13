Сергей Хачатурян рассказал о том, что сестры жаловались ему на сексуальные домогательства со стороны отца

СЕГОДНЯ 19:00 2018-08-13T19:05:53+03:00

Старший брат Марии, Ангелины и Крестины Сергей давно уже не живет в доме отца. Михаил выгнал сына четыре года назад. Но парень, пусть порой и исподтишка, продолжал общаться с сестрами и с матерью

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И он знал и о сексуальных домогательствах отца к сестрам. Но предположить, что дело дойдет до убийства Сергей никак не мог.

В студии одного их федеральных телеканалов в кресле главного участника оказался Сергей Хачатурян, 20-летний сын убитого собственными детьми Михаила Хачатуряна. Парень рассказал о зверствах, царящих в его родной семье. В том числе он прокомментировал и ту самую аудиозапись, где Михаил обзывает своих дочерей проститутками и шлюхами, а его самого барыгой и сутенером.

«Стрелял мне в спину»

- Это он про меня говорит, «сутенер». Пахан (все дети Михаила называют его только так — прим.ред) в то время был в Израиле. Поехал туда в паломнический тур. Я должен был приходить и гулять с собакой. Ни заходить в квартиру, ни тем более ночевать мне было категорически нельзя. А я бывал все же там. И в тот день засиделся в квартире с девочками и своим другом. И тут вдруг с проверкой пришла тетя. Она увидела меня и тут же обо всем сообщила отцу . Ну а дальше вы слышали что было.

Сергей полностью подтвердил все то, что ранее рассказывала в студии радио «Комсомольская правда» его мама Аурелия Дундук.

- Да, он и правда чуть не убил меня, узнав, что я ночевал у мамы. Сначала избил, а потом посадил в машину и сказал: «Сейчас повезу тебя в лес, мы там с тобой поиграемся». Я понял, что надо срочно бежать, что в этом лесу он меня собирается убить просто. Я успел выскочить из машины и помчался со всей силы. Отец стрелял в меня, я уворачивался от пуль между машинами. Правда потом тетя, которая при всем этом присутствовала, сказала, что он не по мне стрелял, а в воздух.

Мать девочек, Аурелия Дундук, в студии радио "Комсомольская правда".Фото: Иван МАКЕЕВ

«Отец хотел заставить Ангелину мыться с ним»

Так же парень рассказал, что однажды ему позвонила старшая сестра Крестина.

- Она была очень взволнована, вся тряслась. Попросила срочно приехать. Мы с Арсеном (двоюродный брат Сергея — прим.ред) приехали. Сестра рассказала, что отец пытался заставить Ангелину мыться с ним в ванной.

Но по словам парня, все же отец девочек любил больше, чем его.

- Он их бил тоже, да. Но им давал иногда деньги. Они могли его попросить о чем-то, я же не мог ничего.

Сестры Ангелина, Мария и Кристина Хачатурян.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сергей помнит, как они с мамой сбежали много лет назад.

- Мне тогда было 8 лет . Месяц нам удавалось скрываться. Потом отец нашел и вернул обратно. Маму он всегда бил и очень сильно. Бывало, я просыпался ночью от криков и видел со второго этажа кровати, как он ее избивает. За что? Из-за ревности, он всегда думал, что она ему изменяет, хотя мама из дома не выходила месяцами. Один раз было такое, что он воткнул ей в ногу нож. Тот самый, которым его девочки потом и убили. Мы просто собирались на день рождения к тете или бабушке, не помню уже. А мама случайно позвонила им и сказала, что мы едем. Отец тут же озверел, он не хотел, чтобы они знали, хотел сделать сюрприз, а мама, получается, проболталась. Он орал сильно, мы дети уже даже тряслись от страха. А потом он схватил нож и воткнул маме в бедро. Вот и все, ни на какой день рождения мы не поехали.

Про то, что в доме было очень много оружия парень тоже рассказал.

- А этот самый нож всегда лежал у отца в машине.

На программе был и племянник убитого Арсен Хачатурян. Он напротив полностью защищает и оправдывает убитого.

- Бил за дело. А в школу девочек не пускал потому что они с уроков приходили не в 15, как было положено, а позже. В 17, 18. И врали ему, что на кружках. А вранья он очень не любил. Отец (Арсен считает Михаила отцом — прим.ред) вообще святой человек. Вы откройте его странички в соцсетях, посмотрите сколько он ездил по православным святыням.

Такой аргумент парень приводит далеконе в первый раз. Поездки по паломническим турам он считает главным аргументом в пользу "нормальности" своего дяди. А то, что Михаил буквально истязал своих родных по мнению Арсена — нормально.

- Все это было исключительно в целях воспитания. Девочки и Сережа его не слушались, вот и получали. Сережа ведь знал, что нельзя ему дома ночевать, зачем тогда пришел?

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