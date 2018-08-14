Добровольцев в зверинец набирают, чтобы отнимать еду у посетителей!

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-13T21:31:16+03:00

Главная местная звезда - жираф Самсон с удовольствием кормится с рук. А ведь нельзя, парнокопытное! Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Животных я с детства люблю, но только на расстоянии. Сначала заводить кошечек-собачек запрещали родители, теперь вот муж. Выход нашелся неожиданный - волонтерство в Московском зоопарке.

- К самим животным вас, конечно, не пустят, - обрубил мои фантазии голос в трубке. - Ими специалисты занимаются. А волонтеры следят за посетителями. Они же неуправляемые, ей-богу, с животными и то проще.

КУСАЮТ, БОДАЮТ И ПЛЮЮТСЯ

Попасть в ряды добровольцев оказалось несложно. Надо только зайти на сайт зоопарка и заполнить нехитрую анкету, главное условие - возраст 18+. Уже через пару дней мне перезвонили и позвали на собеседование.

- Дрессированных зверей в зоопарке нет, - учила меня Ирина, куратор волонтерского проекта. - Если у вольера висит табличка «Животное опасно», значит, оно может нанести вред: укусить, оцарапать, плюнуть, боднуть. А главное: сохраняй самообладание при общении с посетителями.

Вот, собственно, и все: меня приняли. Ни медицинская справка, ни опыт работы мое новое начальство не интересовали.

Варианты волонтерства разные: одни помогают садоводам стричь кусты и убирать газоны, другие трудятся в научном отделе - наблюдают за животными, записывая в дневник их активность, третьи следят за малышней в детском контактном зоопарке. Мне же как новичку доверили патрулировать территорию. Оставалось только надеть форму: голубой жилет с гордой надписью «Волонтер», голубую же сумку, громкоговоритель. И вперед.

Нашему корреспонденту доверили патрулировать территорию зоопарка.Фото: Личный архив

В МЕНЮ - ЭКЛЕРЫ И ГАМБУРГЕРЫ

На выходе меня познакомили с двумя коллегами - премилыми... пенсионерками. А я-то думала, что волонтеры - сплошь студенты.

- Не удивляйся, - Ирина заметила мое недоумение. - У нас самому взрослому волонтеру 80 с гаком.

Наталья и Татьяна оказались интеллигентными женщинами, обе обожают зверей.

- Я уже два года в зоопарк прихожу почти каждый день - все тут знаю, - рассказала Татьяна. - Всю жизнь бухгалтером проработала и только теперь наконец занялась тем, что нравится.

Пока мы втроем прочесывали территорию, опытная Татьяна то и дело доставала мегафон: «Не висите на деревьях», «Не дергайте решетку, орлан пальцы пооткусывает». Народ слушался неохотно - мол, как так: я пришел, денег заплатил, а мне еще что-то запрещают!..

Мои спутницы пошли дежурить у вольеров со львами, тиграми и лошадьми. А мне досталась «земля Самсона» - территория жирафа Самсона Гамлетовича Ленинградова. Да-да, так и записано! Это длинношеее - главная звезда зоосада: посетители без ума от его пятнышек, длинной шеи и жалобных глаз, так и норовят прикормить «бедное животное». В итоге за день он успевает налопаться не только морковок, яблок и черешни, но даже эклеров! Дело в том, что у копытных, как мне сказали, отсутствует чувство голода - лопать они могут 24 часа подряд. А еще Самсон отлично научился клянчить еду у гостей: он и подмигивал, и высовывал язык.

- Мужчина, уберите сосиску, - заголосила я в рупор. - У животного несварение будет!

- А попкорн ему можно? - на полном серьезе спросил у меня какой-то парень.

В итоге все полтора часа до конца смены я коршуном кружила у вольера жирафа. Успела спасти его от мороженого, помидорки и батона. А один мальчик и вовсе протягивал пятнистому пакет из «Макдоналдса»! Кстати, никакой благодарности от Самсона я не получила.

- Да он сам не понимает своего счастья, - успокаивала меня Ирина. - У нас животные живут в шикарных условиях. Для них перепелов специально растят, рыбу только свежую дают. А Самсону вообще каждую морковку режут на кусочки, чтобы не подавился. Дай бог каждому в нашей стране так питаться!

КСТАТИ

Если вы хотите попробовать себя в роли волонтера, отправьте заявку на электронную почту volonter@moscowzoo.ru.

Добровольцы получают:

✓ бесплатный вход на все экспозиции зоопарка,

✓ бесплатное посещение экскурсий, в том числе в закрытый зоопитомник,

✓ бесплатное посещение лекций о животных и др.