2018-08-13T22:59:51+03:00
Происшествия

Анна Кузнецова побывала в СИЗО у Марии Хачатурян: «Самое ужасное, что девочки не видели другого выхода»

Главный детский омбудсмен считает, что трагедии можно было бы избежать, если хотя бы одна из служб вовремя отреагировала бы на происходящее
Дина КАРПИЦКАЯ
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Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в студии радио `Комсомольская правда`.Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в студии радио `Комсомольская правда`.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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После выхода из СИЗО № 6 в Печатниках Анна Кузнецова была несколько взволнованная. В «шестерке» она навестила одну из девочек Хачатурян — самую младшую Марию. Она еще не совершеннолетняя и защита ее прав и интересов — прямая обязанность аппарата уполномоченного по правам детей. Чувствуется, что разговор был не из легких.

- Мы больше часа проговорили с Марией. Могли бы и больше, - рассказала Кузнецова журналистам. - Она рассказала много всего, в том числе и личные вещи, о которых я не имею права распространяться. Одно могу сказать, я видела глубокое раскаяние в глазах Марии. Конечно, ей сейчас больше всего хочется быть рядом с кем-нибудь из близких. С мамой или сестрами. Мы со своей стороны будет ходатайствовать у следствия о том, чтобы в ближайшее время стали возможны встречи с мамой. Или хотя бы звонки.

Мария Хачатурян - младшая из сестер, которые втроем убили своего отца. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мария Хачатурян - младшая из сестер, которые втроем убили своего отца.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Еще накануне своего визита в тюрьму омбудсмен направила ряд ходатайств в разные органы.

- С нашей стороны главное обеспечить реализацию ее прав. Потому что были сообщения о том, что определенные нарушения при проведении следственных действий имеют место быть. Мною уже направлен соответствующий запрос в прокуратуру.

Много говорила Анна и о действии, а точнее бездействии полномочных органов.

- Я уже направила ряд запросов. Получим ответы и поговорим. В целом хотелось бы сказать, что да — это страшно. Первое, потому что совершено преступление, что является трагедией в первую очередь для самих девочек. И второе, то что это ужасное преступление виделось единственным выходом. Еще раз сегодня я убедилась, что всего это можно было предотвратить, если бы вовремя вмешалась хотя бы одна из тех многочисленных структур, которые были оповещены.

В целом Анна Кузнецова заметила, что Мария держится молодцом.

- Настрой у нее спокойный, конечно. Но больше всего хочется ей хоть с кем-нибудь поговорить, или хотя бы обняться. Сейчас в СИЗО она будет учиться, что отвлечет от всей ситуации и как-то разнообразит ее быт. Она мне передала несколько личных просьб, мы тоже постараемся их выполнить, хотя это не наш прямой функционал.

Напомним, что Мария, Ангелина и Крестина Хачатурян убили своего отца вечером 27 июля. Девушки нанесли ему порядка 38 ударов молотком и ножом.

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