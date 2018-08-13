Анна Кузнецова побывала в СИЗО у Марии Хачатурян: «Самое ужасное, что девочки не видели другого выхода»

СЕГОДНЯ 22:33 2018-08-13T22:59:51+03:00

Главный детский омбудсмен считает, что трагедии можно было бы избежать, если хотя бы одна из служб вовремя отреагировала бы на происходящее

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После выхода из СИЗО № 6 в Печатниках Анна Кузнецова была несколько взволнованная. В «шестерке» она навестила одну из девочек Хачатурян — самую младшую Марию. Она еще не совершеннолетняя и защита ее прав и интересов — прямая обязанность аппарата уполномоченного по правам детей. Чувствуется, что разговор был не из легких.

- Мы больше часа проговорили с Марией. Могли бы и больше, - рассказала Кузнецова журналистам. - Она рассказала много всего, в том числе и личные вещи, о которых я не имею права распространяться. Одно могу сказать, я видела глубокое раскаяние в глазах Марии. Конечно, ей сейчас больше всего хочется быть рядом с кем-нибудь из близких. С мамой или сестрами. Мы со своей стороны будет ходатайствовать у следствия о том, чтобы в ближайшее время стали возможны встречи с мамой. Или хотя бы звонки.

Мария Хачатурян - младшая из сестер, которые втроем убили своего отца.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Еще накануне своего визита в тюрьму омбудсмен направила ряд ходатайств в разные органы.

- С нашей стороны главное обеспечить реализацию ее прав. Потому что были сообщения о том, что определенные нарушения при проведении следственных действий имеют место быть. Мною уже направлен соответствующий запрос в прокуратуру.

Много говорила Анна и о действии, а точнее бездействии полномочных органов.

- Я уже направила ряд запросов. Получим ответы и поговорим. В целом хотелось бы сказать, что да — это страшно. Первое, потому что совершено преступление, что является трагедией в первую очередь для самих девочек. И второе, то что это ужасное преступление виделось единственным выходом. Еще раз сегодня я убедилась, что всего это можно было предотвратить, если бы вовремя вмешалась хотя бы одна из тех многочисленных структур, которые были оповещены.

В целом Анна Кузнецова заметила, что Мария держится молодцом.

- Настрой у нее спокойный, конечно. Но больше всего хочется ей хоть с кем-нибудь поговорить, или хотя бы обняться. Сейчас в СИЗО она будет учиться, что отвлечет от всей ситуации и как-то разнообразит ее быт. Она мне передала несколько личных просьб, мы тоже постараемся их выполнить, хотя это не наш прямой функционал.

Напомним, что Мария, Ангелина и Крестина Хачатурян убили своего отца вечером 27 июля. Девушки нанесли ему порядка 38 ударов молотком и ножом.

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