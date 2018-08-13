2018-08-13T22:57:34+03:00
Происшествия

Суд не стал арестовывать водителя автобуса, который сбил двух подростков и женщину

29-летний Альберт Гетоков утверждает, что у него отказали тормоза
Семен ЕЛЕНИН
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На время расследования водитель автобуса будет находиться на свободе.На время расследования водитель автобуса будет находиться на свободе.
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Мытищинский городской суд отказал следователю в аресте водителя рейсового автобуса, сбившего на прошлой неделе трех пешеходов. Напомним, авария произошла вечером в минувший четверг, 9 июля, у железнодорожного вокзала Мытищ. Автобус маршрута №27 не остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбил несколько человек. Пострадали две 17-летние девушки и взрослая женщина. Одну из школьниц и 43-летнюю женщину доставили в реанимацию городской больницы. У обеих - серьезные травмы головы и переломы конечностей.

29-летний водитель Альберт Гетоков был задержан в тот же вечер. Полицейским мужчина заявил, что в системе общественного транспорта он проработал около одного года, но на тот самый автобус марки «Богдан» сел впервые. По словам мужчины, он повернул к остановке и видел переходящих дорогу пешеходов, но не смог остановиться из-за отказа тормозов. Была ли техническая неисправность машины на самом деле, должны ответить специалисты. Экспертиза еще не завершена. Заключение еще не готово. Между тем, на Гетокова завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» (максимальное наказание – до двух лет лишения свободы, - Авт.).

- Сегодня было рассмотрено ходатайство следователя об аресте Альберта Гетокова на два месяца, - рассказали «КП» в Мытищинском суде. - Следствие высказало опасения, что оставаясь на свободе мужчина может попытаться скрыться или оказать давление на возможных свидетелей. Однако суд посчитал эти доводы неубедительными и отказал в ходатайстве.

Это означает, что на время расследования водитель будет находиться на свободе. Пока же руководство компания, в которой он трудится, временно отстранило его от работы на маршрутах. По информации «КП», следователь планирует оспорить решение городского суда в Мособлсуде.

Видео наезда маршрутного автобуса на пешеходов у станции Мытищи.

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