Новая жизнь советских кинотеатров

СЕГОДНЯ 01:03 2018-08-13T23:50:58+03:00

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К началу 2019 года в столице начнут открываться после реконструкции старые кинотеатры. Теперь в них можно будет не только хрустеть попкорном под боевик или комедию. После ремонта и надстройки здания превратятся в районные общественные центры. В каждом из них появятся места для отдыха и развлечений всей семьей. Желающие смогут заняться спортом, перекусить в ресторане, побывать на мастер-классах или на выставке.

В списке - 39 адресов по всей Москве (карта - на портале Стройкомплекса Москвы stroi.mos.ru). В восьми из них перестройка уже идет. К примеру, кинотеатры «Звездный», «Восход», «Варшава» и «Саяны» реконструируют частично, поскольку их проще приспособить под современные проекты. Большинство двух- и трехэтажных зданий строителям придется перекроить полностью. Например, «Ашхабад» в Северном Чертанове. Причем среди обновленных центров не будет ни одного выше четырех этажей. Пятый уровень просто спрячут под землю. Почти во всех зданиях один из углов будет прозрачным, из стеклянных панелей. Вечером его украсят подсветкой - издалека такая конструкция напоминает корабль. А кинотеатр «Родина» считается памятником культуры федерального значения. В нем обязательно сохранят и полностью отреставрируют фасады и интерьеры 1938 года. При этом восстановят знаменитую веранду на крыше.

Новые проекты реконструкции кинотеатров утвердили в Моском-архитектуре. Публикуем некоторые из них.

«ЭКРАН»:

Тренировки под открытым небом

На Новочеркасском бульваре в Марьине (Юго-Восточный округ) двухэтажное здание разрастется до пяти этажей - четырех наземных и подземного. На первом этаже откроют торговые киоски, кафе и разгрузочные доки для подвоза товаров и грузов в районный центр. На втором этаже - магазины и развлекательные зоны, на третьем - кинокомплекс и фуд-корты. Взрослые и дети смогут прийти в обновленное здание на мастер-классы, фестивали, выставки. На подземном уровне - супермаркет, торговля и санузлы. Все этажи будут связаны эскалаторами и лифтом. А на крыше появится терраса, которую летом отдадут под сезонные ярмарки или спортивные занятия под открытым небом. Вокруг здания благоустроят площадку со скамейками, фонарями, газонами. Новый общественный центр сможет принять 10 - 12 тысяч человек в день.

Фото: stroi.mos.ru

«МАРС»:

Катаемся на лодках

На Инженерной улице в Алтуфьевском районе (Северо-Восточный округ) в двухэтажном кинотеатре устроят комплекс с пятью залами на 508 мест. На первом этаже - супермаркет с мини-пекарней, магазины фермерских продуктов, промтовары, кафе и рестораны, спортивные студии. Для любителей рукоделия откроют творческие мастерские. Кроме того, дети смогут побывать на занятиях в образовательных классах и поиграть в развлекательных городках. В районном центре появится также комната матери и ребенка. Для взрослых собираются проводить ярмарки, концерты, спортивные праздники.

Около здания с прозрачными стенами первого этажа обустроят существующий пруд. На берегу вдоль воды поставят фонари, уложат деревянные помосты и высадят новые деревья и цветы. Здесь можно будет кататься на лодках. В районный центр смогут приходить 10 - 12 тысяч человек в день.

Фото: stroi.mos.ru

«НЕВА»:

Гуляем по крыше

На Беломорской улице в Левобережном районе (Северный округ) сохранят кинотеатр с пятью зрительными залами на 510 мест. К ним также добавят супермаркет, магазин фермерских продуктов, спортивные студии, кафе и рестораны. На втором этаже разместят творческие мастерские, где будут проводить мастер-классы. Для детей откроют образовательные классы и зоны развлечений. Для взрослых будут проводить культурные и спортивные праздники, тематические ярмарки. Для этого в обновленном здании вместо прежних трех этажей будет уже 4 наземных уровня и один подземный. Здесь сделают стеклянный фасад, а на крыше - прогулочную зону с летней террасой.

Рядом с «Невой» пройдет пеший маршрут к метро. Сейчас там строится станция «Беломорская» Замоскворецкой линии, которая сможет принять 90 тысяч человек в сутки. А недалеко находится новый жилой микрорайон. От него до нового районного центра будет примерно 15 минут ходьбы. В мэрии рассчитывают, что сюда станут приходить от 3 до 15 тысяч человек в день.

ЧТО ЕЩЕ

- В «Праге» на Нижней Масловке (Северный округ) сохранят винтажную вывеску с именем кинотеатра. Оригинальное название и дизайн отсканируют в 3D и воспроизведут в современных долговечных стройматериалах. В здании появятся супермаркет, магазины, детский развивающий центр, кафе и рестораны;

- в «Эльбрусе» на Кавказском бульваре (Южный округ) разместят четыре кинозала на 102 места каждый. Залы оснастят специальными акустическими устройствами для людей с пониженным слухом, а также местами для зрителей на креслах-колясках;

- в «Варшаве» на площади Ганецкого, недалеко от станции метро «Войковская» (Северный округ), откроют гастрономический центр с фуд-зонами от лучших рестораторов и гастро-стартапов, кулинарными мастер-классами и фермерским рынком;

- в «Ашхабаде» на Чертановской улице (Южный округ) внутреннее пространство оформят в виде крытой городской площади. Перегородок между разными частями здания почти не будет, поэтому посетители смогут свободно передвигаться между ними. Кроме этого, можно выйти на крышу здания и попасть на обзорную площадку.