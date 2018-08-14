Собянин: "В проекте для хронических больных участвуют более 200 тысяч пожилых москвичей"

СЕГОДНЯ 12:35 2018-08-14T12:51:48+03:00

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Сегодня, 14 августа, мэр Сергей Собянин открыл новый корпус в городской клинической больнице № 52 в районе Щукино на северо-западе столицы. Пациентов здесь начали принимать с июня этого года.

В корпусе находится детско-взрослая поликлиника, рассчитанная на прием 500 взрослых и 250 детей в смену. Кроме кабинетов врачей, здесь разместились консультативно-диагностический центр больницы, городской нефрологический центр, дневной стационар, экспресс-лаборатория, центральное стерилизационное отделение и отделение лучевой диагностики.

В детском отделении есть комната для кормления, кабинеты для массажа, ингаляций, прививок, выдачи справок и направлений, бассейн для водолечения. Всего в здании шесть этажей, а также подвал со служебными и техническими помещениями. Для инвалидов и мам с колясками везде сделаны удобные пандусы, широкие проходы и лифты.

Во взрослой поликлинике мэр побывал в кабинетах профилактики инфарктов и инсультов, а также в кабинете для ведения пациентов с хроническими болезнями.

В столичной больнице № 52 появился новый корпус с поликлиникой и консультативно-диагностическим центромФото: Светлана ВОЛКОВА

- В московском здравоохранении второй год действует новый проект для хронических больных, - сказал Сергей Собянин. - Сегодня в нем участвуют около 200 тысяч пациентов - в основном пожилых людей пенсионного возраста, с тремя и более хроническими заболеваниями. Раньше на приём к участковому терапевту одни пациенты приходили раз в год, другие - 15-20 и 30 раз. Они практически не вылезали из поликлиник. Это как раз и были люди с многими хроническими болезнями. Чтобы для них медицинская помощь стала более эффективной, мы создали в каждой поликлинике участки для хронических больных. По сути врач индивидуально работает с каждым пациентом, составляет персональный график лечения, постоянно находится на телефонной связи с больным. Это серьёзно разгрузило обычные участки и улучшило качество врачебной помощи. По наблюдениям врачей, у закреплённых за ними пациентов на 50 процентов улучшились показатели здоровья, уменьшились вызовы экстренной и скорой помощи. Это очень важный проект. Надеюсь, что с каждым годом он будет развиваться. А хронические больные потихоньку будут переводиться в группу обычных пациентов. Важно, чтобы пожилые люди чувствовали себя защищёнными, чувствовали особое внимание врачей.

В проекте могут участвовать пенсионеры с тремя и более хроническими заболеваниями, к которым относятся: артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярная болезнь, хроническая сердечная недостаточность, фибрилляция и трепетание предсердий, сахарный диабет 2-го типа, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, хроническая болезнь почек.

Для таких больных в каждой поликлинике созданы небольшие терапевтические участки примерно на 450 - 500 человек и закреплены отдельные врачи общей практики. Время первичного приема у врача продлили до 40 минут, повторного приема - до 20 минут. Всего в проект приняли уже более 202 тысяч пенсионеров, за которыми следят 403 врача и 403 медсестры. Эти специалисты прошли специальную подготовку по уходу за

пациентами с хроническими болезнями. Медработникам ежемесячно выплачивают добавку к окладу - 20 тысяч рублей врачам и 10 тысяч рублей медицинским сестрам.

За немощными больными следят также и специалисты патронажного отделения.

- В патронажной службе к каждому доктору прикреплены маломобильные пожилые пациенты, которые могут передвигаться только по квартире, - объяснила главный врач поликлиники № 115 Елена Степанюченко. - У врача есть помощники - медсестра, фельдшер, а также машина, кардиографы, наборы необходимых лекарств. В среднем на каждого пациента приходится один-два визита врача в месяц или больше при необходимости. А медсестра навещает больного минимум два-три раза в месяц.

И врачи, и пациенты довольны новым корпусом больницы. Кабинетов для приёма больных и современной медтехники стало больше, очередей - меньше.

Пациентов здесь начали принимать с июня этого годаФото: Светлана ВОЛКОВА

- Раньше наша поликлиника находилась на первом полуподвальном и втором этажах в жилом доме, что было не очень удобно и для пациентов, и для жильцов, и для врачей, - рассказывает Людмила Винокурова, врач функциональной диагностики с 30-летним стажем. - В старой поликлинике работал один кабинет для диагностики, а теперь в новом здании четыре кабинета для ЭКГ, велоэргометрии (определения скрытой конорарной недостаточности с помощью велотренажера. - Прим.) и других процедур. К тому же сейчас прямо около входа в новый корпус останавливается автобус городского маршрута. Больным стало легче приезжать на приём к врачам.

Попасть в поликлинику можно со стороны улицы Маршала Бирюзова, 3-го Волоколамского проезда и 2-го Пехотного переулка. Перед входами во взрослое отделение обустроены зоны отдыха с лавочками и цветами, а около детского отделения - площадка с навесом для колясок.

При застройке растущие здесь деревья старались максимально сохранить. Ценные породы пересадили на свободные участки, где дополнительно разбили газоны и цветники. Около здания открыли парковку на 17 машин.

Напомним, по Адресной инвестиционной программе (АИП) Москвы, с 2018 по 2020 годы в столице за счет городского бюджета планируют открыть 53 новые поликлиники (что появится в этом году - см. "Конкретно"). Кроме того, в разных округах построят всего 21 корпус для больниц и 8 подстанций скорой помощи.

И врачи, и пациенты довольны новым корпусом больницыФото: Светлана ВОЛКОВА

КОНКРЕТНО

Эти новые поликлиники примут пациентов до конца 2018 года

Центральный округ

Рабочая улица, вл. 34, стр. 1 (480 посещений в смену (п/см)

Северный округ

Ленинградский проспект, д. 16 (750 п/см)

Рогачевский пер., вл. 3 (250 п/см)

Бескудниковский пер., вл. 5А (пристройка, 100 п/см)

Северо-Восточный округ

Улица Академика Комарова, вл. 1-3 (320 п/см)

Улица Касаткина, д. 9 (320 п/см)

Восточный округ

Измайловское шоссе, д. 49А (женская консультация, 530 п/см)

Юго-Восточный округ

8-я улица Текстильщиков, вл. 2 (150 п/см)