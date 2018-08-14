2018-08-14T17:37:41+03:00
Общество

Филевскую линию метро частично закроют

Неудобства придется терпеть из-за ремонта станций
Светлана ВОЛКОВА
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Пассажиры смогут проехать до нужных станций на бесплатных автобусах.Пассажиры смогут проехать до нужных станций на бесплатных автобусах.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В ближайшие выходные, 18 и 19 августа, поезда не будут ездить на участке Филевской линии от «Киевской» до «Кунцевской». Это связано с капитальным ремонтом станций и путей.

Для пассажиров на 48 часов закроют станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». На этих станциях, а также на станциях «Киевская», «Кунцевская» и «Александровский сад» будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров метро. Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут. Кроме того, на станциях метро «Киевская» и «Кунцевская» будут дежурить сотрудники службы безопасности и УВД на Московском метрополитене.

Во время технологического окна строители отремонтируют вестибюли и платформы станций, а также обновят пути, поставят шумозащитные экраны и фундаменты под них. «Сделать это без временной приостановки движения поездов невозможно», - уточнили в пресс-службе метро.

Пассажиры смогут проехать до нужных станций на бесплатных автобусах:

- маршрут № КМ1 свяжет станции «Киевская» и «Кунцевская». Автобусы будут курсировать с промежуточными остановками около метро «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская»;

- маршрут № КМ2 поедет между станциями метро «Багратионовская» и «Фили».

Эти временные наземные линии будут работать в эти выходные с 5.00 утра до 2.00 ночи. Интервал движения - не более двух минут.

По привычному графику Филевская линия поедет в понедельник, 20 августа, в 5.30 утра.

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