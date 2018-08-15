Турникеты из наземного транспорта уберут с осени, а Анна Кузнецова побывала в СИЗО у Марии Хачатурян

15 Авг. 11:05 2018-08-15T18:39:03+03:00

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Главные темы:

- В столице обещают грозы: прогноз погоды.

- Что транспорт нового нам готовит. Турникеты из наземного транспорта столицы уберут с осени. Проезд на электробусах в первый месяц в Москве будет бесплатным. Участок голубой ветки московского метро будет закрыт в выходные.

- Анна Кузнецова побывала в СИЗО у Марии Хачатурян: «Самое ужасное, что девочки не видели другого выхода».