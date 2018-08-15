Редакция большевиков и «офис» Ленина пойдут с молотка

СЕГОДНЯ 01:45 2018-08-15T01:50:19+03:00

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С молотка в скором времени уйдут более 20 помещений в пяти старинных зданиях центра столицы. Все они признаны объектами культурного наследия и охраняются государством. Но при этом квадратные метры с историей считаются коммерческой недвижимостью.

- Все помещения имеют свободное назначение, - рассказал глава столичного Департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев. - Новые собственники обязаны за пять лет отреставрировать их, сохранив исторический облик.

Во время реставрации все работы будут проходить под контролем специалистов Мосгорнаследия. Например, в таких зданиях нельзя менять планировку, конструкции, интерьеры, устраивать склад или вредное производство.

Многие из выставленных на продажу квадратов инвесторы могут использовать для творческих мастерских, магазинов или шоу-румов. Некоторые постройки можно приспособить под небольшой офис или просто сдавать в аренду. До каждого из этих зданий можно пешком дойти от станций метро, что очень удобно для будущих посетителей.

Большая Никитская, д. 22/2:

Газета рабочих шифровалась под книжное обозрение

В этом доме в 1905 году работала редакция нелегальной большевистской газеты «Вперед». В ней публиковались статьи и материалы Владимира Ленина, Анатолия Луначарского и Вацлава Воровского. У большевиков не было разрешения властей на выпуск легальной газеты, поэтому революционное издание шифровалось... под книжное обозрение. Для этого на первой полосе, кроме названия «Вперед», ставили еще одно - «Книжный рынок». Редакция просто воспользовалась другим разрешением - на библиографическое издание с таким названием.

Теперь новому хозяину достанутся в этом историческом здании семь комнат на шестом этаже общей площадью 100 квадратных метров.

Стартовая цена: от 12,9 млн. рублей.

Тверская, д. 12, стр. 2. Фото: investmoscow.ru , wikimedia.org

Тверская, д. 12, стр. 2:

Здесь прозвучали последние речи вождя революции

В здании в 1918 - 1921 годах находилось Центральное агентство Всероссийского центрисполкома - Центропечать. На торги выставили часть здания, где Владимир Ленин записал последние ­аудиозаписи своих обращений к народу. К примеру, здесь 25 апреля 1921 года вождь надиктовал речи «О продовольственном налоге», «О концессиях и о развитии капитализма» и «О потребительской и промысловой кооперации». Руководитель Центропечати, член ВЦИК Борис Малкин в своей книге «Как мы записывали голос Ленина» вспоминал тот день так: «По дороге в агентство дорогой Владимир Ильич все время шутил и говорил, что мы «своим Наркоматом - Центропечатью охватили пол-Тверской».

Сейчас покупатель получит семь комнат в мемориальном здании на пятом этаже общей площадью 162,2 квадратного метра.

Стартовая цена: от 15,3 млн. рублей.

Тверская, д. 15. Фото: investmoscow.ru , кадр из фильма , globallookpress.com

Тверская, д. 15:

В гости к Лемешеву и Твардовскому

В этом доме в стиле сталинского ампира жили маршал Константин Рокоссовский, оперный певец Сергей Лемешев (фото вверху), автор поэмы «Василий Теркин», писатель и поэт Александр Твардовский (фото внизу), дядя Майи Плисецкой балетмейстер Асаф Мессерер. На доме установлены мемориальные доски в память о знаменитых жильцах.

Новому владельцу в этом здании достанутся четыре комнаты общей площадью 20 квадратных метров на первом этаже.

Стартовая цена: от 3 млн. рублей.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- Начальная цена на эти помещения вполне адекватна, она не является заниженной или завышенной, - считает Александра Синилова, директор департамента в агентстве элитной недвижимости Savills в России. - Это, безусловно, интересные объекты. Если на аукционе соберется много участников, то они могут бороться за каждый лот и поднять начальную цену. К примеру, для помещений на Большой Никитской улице, где находилась редакция газеты большевиков «Вперед», стартовая цена 12,9 миллиона рублей вполне может вырасти на аукционе почти в два раза. То есть с нынешних 128 тысяч рублей за квадратный метр примерно до 230 - 240 тысяч рублей за метр. Поскольку в этом районе подобных предложений немного, а спрос на подобную недвижимость высок.

Дом архитекторов в Хамовниках обрастает офисами: на первом этаже - модный дом (фото слева), а теперь продают и комнатку в подвале (фото справа). Фото: investmoscow.ru

А ЧТО ЕЩЕ

- В здании в стиле модерн в Малом Знаменском переулке, д. 7/10, стр. 2, раньше находился доходный дом математика и педагога Карла Мазинга. В нем почти без изменений сохранилась мемориальная квартира Мазинга, в которой уцелела даже подлинная мебель начала ХХ века. Его потомки до сих пор проживают в этой квартире. В гостях у математика бывали оперный певец Леонид Собинов, писатель и журналист Владимир Гиляровский, поэт Константин Бальмонт. В этом доме в самом центре Москвы между улицами Волхонка и Знаменка частникам предлагают купить семь комнат на первом этаже общей площадью 34,4 квадратного метра. Цена вопроса - 4,4 млн. рублей.

- В Малом Левшинском переулке, дом 14/9, строение 2, прежде размещался кооперативный жилой дом архитекторов и строителей. В нем жили нарком строительства Семен Гинзбург, нарком судостроения Николай Дыгай и один из проектировщиков стадиона «Динамо» - архитектор Аркадий Лангман. Сейчас в нем выставлен на продажу подвал с кирпичными стенами площадью 16 квадратных метров за 1,2 миллиона рублей.

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