Москвичку, из-за которой сын-вундеркинд стал бомжом, лишили родительских прав

СЕГОДНЯ 01:53 2018-08-15T01:53:57+03:00

Никита признается, что только после переезда в семью дяди Андрея (слева) он понял, в каком аду жил последние несколько лет. Фото: Александр РОГОЗА

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О семейной драме 16-летнего школьника Никиты Ермолаева «Комсомолка» первой написала в начале июня. Мальчишка только окончил десятый класс. Отличник. Победитель десятка интеллектуальных соревнований, недавно вошел в тройку лучших на Всероссийской олимпиаде школьников. Рос в московском районе Гольяново, но с осени прошлого года фактически стал бомжом.

ПЬЯНЫЕ ГОСТИ УМИРАЛИ ЗА СТОЛОМ

В двушке у метро «Щелковская» парень жил вместе с матерью. Анна - женщина с двумя высшими образованиями, когда-то работала в небольшой производственной компании. Жизнь круто изменилась, когда мама решила уволиться в поисках более перспективного места. В итоге осталась без работы и начала пить.

- У нас в доме стали появляться посторонние мужчины, - рассказывал Никита корреспонденту «КП». - Мама объясняла, что они приносят продукты. Они вместе пили. Был один гость, который трезвым вел себя нормально, а подвыпив, начинал все крушить в доме. Еще один прямо у нас в квартире умер после пьянки. Сердце остановилось...

В таком аду Никита жил несколько лет. Чтобы не видеть этого пьяного угара, мальчишка начал задерживаться в школе. Брал в библиотеке книги и читал, читал, читал. Выбился в отличники. А мать тем временем набирала микрозаймы, долги росли - встал вопрос о продаже квартиры. По закону прописанный ребенок не может остаться без жилья: новый владелец должен гарантировать его проживание в родных стенах до совершеннолетия. Но в истории Никиты Ермолаева люди, на которых Анна выписала доверенность в оформлении документов, закон как-то обошли. Школьника выписали в никуда - по липовому адресу (сейчас в этой афере разбирается Следственный комитет). От бродяжничества пацана спасли родственники из Подмосковья.

НА СУД - ПОДШОФЕ

Андрей Мамченко, родной брат горе-мамаши, готов был стать опекуном племянника. И это не просто формальность. По закону, чтобы мальчишка жил в чужой семье, пусть даже у родственников, надо оформить кучу бумажек. Иначе опека в любой момент могла забрать подростка.

Но сколько родные ни писали заявлений в прокуратуру, полицию, органы опеки, начинать процедуру лишения родительских прав не торопились. А ведь мать, загуляв с очередным ухажером, даже не вспоминала про сына! И только после статьи в «КП» ситуация начала меняться.

Сначала делом заинтересовались в СК, затем Никиту с дядей потащили в эфир федеральных каналов. На одном из ток-шоу появилась и Анна.

- Мне просто некуда привести Никиту, сама у друзей кантуюсь, - плакала женщина.

И надо же - телевизионщики решили помочь ей вернуть сына. Анне сняли новую квартиру, оплатив ее на несколько месяцев. Помогли деньгами. Но это, к сожалению, не помогло. На заседание в суде по иску опеки о лишении родительских прав Ермолаева пришла подшофе.

- На входе в любой суд стоят рамки металлодетекторов, здесь судебные приставы проверяют у всех посетителей документы и сумки, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Даже визуально было видно, что женщина пьяна. Ей запретили входить - пьяных по инструкции не пускаем.

Итог: суд лишил Анну Ермолаеву родительских прав. Назначил попечителем Никиты его дядю Андрея Мамченко (опекунов назначают детям до 14 лет, всем, кто старше, - попечителей). И это именно то, чего хотел сам подросток.

ПЛАН НА ГОД - ПЯТЬ ОЛИМПИАД

Cейчас в семье наконец наступил мир и покой. В загородном доме под Ногинском завершается ремонт комнаты Никиты.

- Новый телевизор ему купили, - рассказывает дядя вундеркинда. - Никита, конечно, пацан удивительный. Не устаю ему поражаться. Я в его годы мотоциклами бредил, все свободное время проводил на улице. А он - учится. Читает по 7 - 8 часов в день! Уже наметил для себя пять Всероссийских олимпиад школьников, в которых примет участие в будущем учебном году. К ним и готовится.

- А с мамой Никита в последнее время общался?

- Только на ток-шоу больше двух месяцев назад. Аня сыну не звонит. Сам он очень болезненно это переживает. До сих пор помнит пьяные загулы в их квартире. Поначалу он однозначно говорил: я не хочу с ней общаться, она меня обманывала. Я однажды уговорил Никиту набрать ее. Трубку поднял какой-то мужчина. Вот и все общение.

Сам мальчишка сейчас отдыхает в лагере «Орленок» на берегу Черного моря. Путевку ему выделили после того, как история попала в СМИ. Домой подросток вернется в конце августа, к самому началу учебного года.

Впереди - выпускной класс. Учиться Никита Ермолаев будет в своей родной московской школе № 1352 - на семейном совете, несмотря на расстояние от Ногинска, решили не ломать привычный уклад.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Опека пытается оспорить продажу квартиры

В суде органы опеки пытаются оспорить сделку по продаже квартиры, из которой Никиту выписали незаконно.

- Ответчиков трое: мать Никиты, женщина, которой она продала квартиру, и новый собственник жилья, - рассказывает юрист Наталья Булгакова, которая консультирует семью. - Да-да, недавно выяснилось, что их двушка была еще раз перепродана. На недвижимость в Росреестре был наложен арест. До завершения судебных разбирательств с ней нельзя совершить никаких сделок. Судебное заседание назначено на 11 сентября. Словом, мы не теряем надежду, что квартиру мальчику все-таки вернут.

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Опустившаяся женщина выписала сына, продала квартиру за долги, а сама пропала.

Никита с виду - классический ботаник. В очках и аккуратном костюмчике. Отличник. У него больше десятка дипломов городских олимпиад, недавно стал призером Всероссийской олимпиады школьников. Причем по узкому предмету - истории искусств.

Еще несколько лет назад у Никиты была нормальная семья. Ну насколько это возможно в его случае - своего отца он никогда не знал. Жил с мамой. Анна по образованию инженер, больше десяти лет работала в компании по ремонту промышленных кондиционеров. Была стабильная зарплата, им с сыном хватало. Жили в собственной двушке у метро «Щелковская», которая досталась Анне после смерти матери (подробности).