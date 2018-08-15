Наше Подмосковье. Первый раз в новый класс

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-15T02:28:41+03:00

По словам Андрея Воробьёва, школа в Путилкове может претендовать на звание одной из лучших в Подмосковье. Фото: Денис ТРУДНИКОВ

Изменить размер текста: A A

Подмосковье - привлекательный для жизни регион. Сюда активно переезжают жить люди из других городов и областей. Однако собственно квадратные метры и жилые дома - это только полдела. Важно, чтобы новостройки включали в себя инфраструктуру для удобной и комфортной жизни: детские сады, школы, дороги, парковки, поликлиники, магазины.

Жилые корпуса Путилкова как раз из числа таких новых районов. Территория городского округа Красногорск, живописные места - рядом природный парк Куркино. В какой-то момент покупатели квартир в Путилкове начали жаловаться губернатору. Район активно застраивается, а вот муниципальной школы для детей нет. Действительно, застройщик школу построил, но планировалось, что она станет частной. Однако после переговоров строительная компания передала здание в муниципальную собственность. Уже 1 сентября 2018 года здесь начнут учиться около 300 местных ребят, но в дальнейшем их число будет увеличено до полутора тысяч.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил готовность новой школы к началу учебного года. Он осмотрел классы, бассейн, столовую, пообщался с родителями учеников, которые 1 сентября придут сюда учиться.

- Города, которые находятся возле МКАД, стремительно растут, - отметил губернатор. - Здесь - новый микрорайон Путилково. Люди заселяются, и, конечно, очень важно, чтобы социальная инфраструктура не запаздывала. В каждом новом микрорайоне есть свои проблемы. Наша задача, конечно, делать так, чтобы новоселы чувствовали, что с каждым годом ситуация меняется. Очень приятно, что мы в диалоге с жителями.

Новая школа получила название «Мозаика» - его придумали сами педагоги. Общая площадь здания - около 32 тысяч квадратных метров. Его построили по современному авторскому проекту. В школе 88 учебных кабинетов, два спортзала, два зала для занятий фитнесом, плавательный бассейн на четыре дорожки, два актовых зала, медкабинеты, библиотека, ремесленные мастерские для факультативных занятий, игровые и даже спальни для детей из младших классов, которые будут посещать группы продленного дня. На улице - большая физкультурная зона с площадками для занятия разными видами спорта. Школа полностью укомплектована самым современным учебным оборудованием.

- Я думаю, что она может претендовать на звание одной из лучших школ в Подмосковье, - сказал Андрей Воробьёв.

Исполняющая обязанности директора школы МБОУ Многопрофильная школа «Мозаика» Светлана Рубинская отметила, что педагогический состав уже полностью укомплектован.

- У нас есть все учителя начальных классов, учителя-предметники, - рассказала она. - Также есть свой собственный тренер по плаванию. (Плавание будет включено в учебный процесс. У ребят будет по три урока физкультуры в неделю, один из них - в бассейне. - Авт.) Кроме того, у нас есть педагоги дополнительного образования - по робототехнике, по программированию, есть педагог по обучению игре на скрипке, на фортепьяно, педагог, работающий с глиной, с художественными материалами. К 1 сентября мы полностью готовы.

КОНКРЕТНО

На текущий момент система общего образования Московской области - это:

- 1511 школ,

- 852 тыс. учеников,

- 51 тыс. педагогов.

- 100 школ на 70 тыс. мест были построены в 2013 - 2017 годах.

- Еще 197 школьных объектов будут построены в 2018 - 2023 годах.

- К 2022 году в Подмосковье будет полностью ликвидирована вторая смена.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Путилковское шоссе расширят до 4 полос

Во время рабочей поездки в Красногорск Андрею Воробьёву представили план реконструкции Путилковского шоссе. Сейчас готовятся документы для передачи этой дороги из собственности городского округа Красногорск на баланс Московской области. После этого начнутся активные работы. Шоссе, которое тянется около двух километров, будет расширено до четырех полос (по две в каждую сторону).

- Мы отдали в проектирование реконструкцию, расширение Путилковского шоссе, - рассказал губернатор. - В январе - феврале (2019 года. - Авт.) мы должны выйти на подготовку территории, стройку и в течение 18 - 20 месяцев расширить эту дорогу.

Андрей Воробьёв отметил, что на реконструкцию шоссе выделено 2,5 миллиарда рублей.

- Жители просят дополнительно сделать и переход через МКАД, и съезд с эстакады в сторону Митина. Мы это будем также обсуждать, - пообещал губернатор. - Это, естественно, сделает проект дороже, понадобятся дополнительные деньги. Сейчас мы на реконструкцию шоссе выделили 2,5 млрд. рублей, а если делать какие-то дополнительные опции, нужно бюджет прибавлять. Мы изучим этот вопрос.