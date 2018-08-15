На зеленой ветке метро остановилось движение поездов

СЕГОДНЯ 13:33 2018-08-15T13:46:42+03:00

От «Новокузнецкой» до «Орехово» нет движения поездов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ветка была парализована почти полчаса, но к счастью, не в пиковое время

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Сбой в движении поездов произошел на Замоскворецкой (зеленой) ветке столичной подземки - от станции "Новокузнецкой" до "Орехово". В обратном, северном направлении, поезда следовали с интервалом.

- Замоскворецкая линия. От «Новокузнецкой» до «Орехово» нет движения поездов. - сообщила мэрия столичной подземки. - В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Причиной сбоя стало замыкание контактного рельса в районе станции “Автозаводская”. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, признаков задымления или возгорания они не обнаружили.

В общей сложности ветка была парализована около получаса. К счастью не в пиковое время - примерно с 12.20 до 12.50. На данный момент движение восстановлено, и постепенно вводится в график по обоим направлениям.