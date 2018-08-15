На зеленой ветке метро остановилось движение поездов
Сбой в движении поездов произошел на Замоскворецкой (зеленой) ветке столичной подземки - от станции "Новокузнецкой" до "Орехово". В обратном, северном направлении, поезда следовали с интервалом.
- Замоскворецкая линия. От «Новокузнецкой» до «Орехово» нет движения поездов. - сообщила мэрия столичной подземки. - В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
Причиной сбоя стало замыкание контактного рельса в районе станции “Автозаводская”. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, признаков задымления или возгорания они не обнаружили.
В общей сложности ветка была парализована около получаса. К счастью не в пиковое время - примерно с 12.20 до 12.50. На данный момент движение восстановлено, и постепенно вводится в график по обоим направлениям.