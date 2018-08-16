Москвич после ссоры с женой расстрелял ее родителей и покончил с собой

СЕГОДНЯ 10:50 2018-08-16T10:51:31+03:00

Возбуждено уголовное дело по статьям «убийство» и «покушение на убийство» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Утром в четверг 40-летний москвич устроил бойню в подъезде жилого дома в столичном районе Гольяново. Соседи сообщили о выстрелах на Хабаровской улице около 9 часов утра.

Светлана (имя изменено) накануне сильно поссорилась с мужем. Ушла из дома. Несколько дней провела у родителей.

- Утром женщина приехала в квартиру мужа с родителями, чтобы покормить животных, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - По словам соседей, последние дни, после ухода супруги, сильно пил. Несколько раз выходил в ближайшие магазин за водкой. Родители ехали как группа поддержки – в последнее время он начал поднимать на супругу руку.

Однако разговора не получилось. Едва открыв дверь, муж открыл по своим родственникам стрельбу из охотничьего оружия (по информации «КП» речь идет о карабине «Сайга», зарегистрировано по всем правилам, - Авт.). Огнестрельные ранения получили теща и тесть. А супруга стрелка бросилась вниз по лестнице и сумела скрыться. Она же вызвала скорую помощь. Мать Светланы скончалась на месте. Ее отец сейчас в реанимации.

- После произошедшего нападавший покончил жизнь самоубийством, - комментируют ЧП в Следственном комитете. - Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются соседи.

Возбуждено уголовное дело по статьям «убийство» и «покушение на убийство».

«Комсомольская Правда» следит за развитием событий.