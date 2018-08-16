Авиапассажир бизнес-класса из Москвы напал на якутских полицейских

СЕГОДНЯ 12:05 2018-08-16T12:05:42+03:00

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Очередной дебош в небе случился на борту самолета авиакомпании «Алроса» на рейсе Москва - Мирный, летевшем из «Домодедово». Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, 33-летний житель Москвы, пассажир бизнес-класса, провоцировал в полете конфликт с бортпроводниками. После приземления в городе Мирный мужчину доставили в отдел полиции аэропорта. Однако он и там продолжил вести себя агрессивно. Более того, принялся пинать сотрудников полиции ногами. Дебошира задержали.

- С подозреваемым проводится работа, в отношении пассажира возбуждено дело о хулиганстве на воздушном транспорте и нападении на представителей власти, - сообщили в Следственном комитете.

Столичный авиадебошир задержан в Якутии.

Теперь задержанному грозит в лучшем случае штраф до 300 тысяч рублей и принудительные работы, в худшем - тюремный срок до пяти лет.

Напомним, на этой же неделе Следственный комитет сообщил о расследовании уголовного дела в отношении еще одного авиадебошира. Пассажир авиалайнера сообщением Хабаровск - Красноярск также, как и его «коллега» из Москвы, скандалил в полете. А потом продолжил хулиганить в дежурной части линейного отдела полиции в аэропорту Хабаровска. «В ближайшее время агрессивному пассажиру планируется предъявить обвинение по трем статьям Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за хулиганство, применение насилия в отношении представителя власти и умышленное повреждение чужого имущества (ст. 213, 318, 167 УК РФ)», - сообщили в Следственном комитете.

КСТАТИ

Авиадебошир рейса Хабаровск - Красноярск уже попадал в полицейские сводки

Интернет пространство на минувшей недели всколыхнуло видео, снятое в самолете, который выполнял перелет из Хабаровска в Красноярск. На кадрах видно, как мужчина ругается с другими пассажирами воздушного судна, а потом переключается на бортпроводников (подробности)