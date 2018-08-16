Московские родители могут получить свидетельство о рождении ребенка прямо в роддоме

СЕГОДНЯ 13:20 2018-08-16T13:27:20+03:00

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В столице стало еще больше роддомов, в которых можно получить свидетельство о рождении ребенка. Напомним, такой эксперимент начался в октябре прошлого года в пяти родильных домах. Теперь первый в жизни малыша документ выдают уже в 13 роддомах. Если семья определилась с именем ребенка, то может получить свидетельство прямо при выписке из роддома.

- Это очень удобная услуга для родителей, - сказал руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. - Медицинский персонал все сделает сам, необходимо лишь предоставить определенный комплект документов (см. «Важно!»). А при выписке просто получить свидетельство о рождении ребенка. Мы стремимся к тому, чтобы этот документ молодые мамы могли получать в любом роддоме столицы.

За новую услугу платить не нужно. За последние годы для молодых родителей в столице появилось немало новшеств. К примеру, с января 2018-го всем новорожденным москвичам выдают бесплатную коробку с приданым. Туда входят 44 универсальных предмета, которые подходят и для мальчиков, и для девочек. В списке - матрац, одеяло, пеленки, комбинезоны, купальное полотенце с варежкой, подгузники, ползунки, боди, электронный термометр и многое другое. Еще одна новинка - дни открытых дверей и школы для тех, кто готовится стать родителями. Будущие мамы и папы могут заранее до родов побывать на экскурсии в роддоме, задать вопросы врачам, даже при необходимости выбрать семейную палату.

ВАЖНО

Какие документы пригодятся

Для того, чтобы оформить свидетельство о рождении ребенка в родильном доме, понадобятся:

- заявление на бланке, который выдается в больнице. Его заполняет роженица, а также предъявляет оригинал паспорта;

- свидетельство о заключении брака;

- медицинская справка о рождении ребенка, которую выписывают в роддоме.

КОНКРЕТНО

В этих роддомах Москвы можно получить свидетельство о рождении ребенка

Больница имени Кончаловского (Родильный дом)

Больница имени Юдина (Родильный дом)

Больница № 15 имени Филатова (Родильный дом)

Больница имени Ерамишанцева (Родильный дом)

Филиал № 1 («Родильный дом № 11») больницы имени Ерамишанцева

Филиал № 2 («Городская больница № 8») больницы № 24

Филиал («Родильный дом № 5») больницы № 40

Филиал («Родильный дом № 26») больницы № 52

Филиал № 1 («Родильный дом № 4») больницы имени Виноградова

Филиал («Родильный дом № 1») больницы № 67 имени Ворохобова

Филиал («Родильный дом № 8») больницы имени Демихова

Центр планирования семьи и репродукции

Инфекционная клиническая больница № 1 (Родильное отделение)