Коуч на 1 000 000$ выступит в Москве

СЕГОДНЯ 16:10 2018-08-16T16:12:52+03:00

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1 сентября в СК «Олимпийский» состоится эксклюзивное выступление всемирно известного мотивационного спикера Тони Роббинса, личный коучинг которого стоит 1 000 000$. Гуру президентов и звезд Голливуда впервые приедет в Россию, чтобы рассказать о секретах безусловного успеха.

Тони Роббинс входит в список 50 главных бизнес-умов планеты (Accenture), 200 лучших бизнес-гуру (Harvard Business Press), 6 лучших бизнес-лидеров мира (American Express) и 100 самых известных знаменитостей в мире (Forbes).

Семинары Тони Роббинса помогают людям во всем мире понять свою миссию и избавиться от того, что мешает идти вперед. Инсайты, стратегии и инструменты, которые получат участники, позволят им по-новому взглянуть на те же условия и обстоятельства, в которых они находятся, избавиться от ограничений, преодоление которых зависит от установок, — и в итоге построить прочный фундамент для успеха в любом деле. Главное преимущество живого выступления Тони — его личная энергетика, мощный эмоциональный заряд.

Среди учеников Тони Роббинса — теннисистка Серена Уильямс, актер Хью Джекман, музыкант Куинси Джонс, врач и автор книг о нетрадиционной медицине Дипак Чопра, бизнес-эксперт Ицхак Азидес, модельер Донна Каран, автор бестселлеров по лидерству и личной эффективности Стивен Кови и многие другие.

Организатор выступления — Университет и Школа бизнеса «Синергия». К числу проектов «Синергии» относятся такие крупные события, как Synergy Global Forum, Synergy Digital Forum, бизнес-марафон «Трансформация» и другие.