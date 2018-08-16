В Московской области появился закон о борьбе с борщевиком

СЕГОДНЯ 17:55 2018-08-16T18:09:13+03:00

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Сегодня, 16 августа, на заседании Мособлдумы принят закон об обязательной борьбе с борщевиком в Подмосковье. Теперь тем, у кого на земельном участке, найдут заросли этого опасного растения, грозит штраф до 1 миллиона рублей (см. «Конкретно»). Новшество коснется как частных собственников, так и юридических лиц земли. Эти правила начнут действовать с 1 сентября 2018 года, то есть уже через две недели.

Растение известно тем, что при попадании его сока на кожу можно получить тяжелые ожоги, вплоть до второй степени. Раны лечатся тяжело и долго. Аллергикам приходится хуже всего. Встреча с борщевиком для них обычно заканчивается реанимацией. По данным подмосковных властей, сейчас в области ядовитым сорняком заросло более 32 тысяч гектаров.

- Изменения вносятся в закон «О благоустройстве» Московской области в части установления обязанностей правообладателей земельных участков юридических и физических лиц проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского, - сообщил во время заседания Мособлдумы министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. - В законе определяются методы борьбы с этим растением, в частности, химический, химический и агротехнологический. Кроме того, вносятся изменения в кодекс Московской области «Об административных правонарушениях» в части установления ответственности за непроведение мероприятий по удалению с земельных участков борщевика.

Как указано в законе, владельцы земли должны уничтожать борщевик на своих участках до его бутонизации и начала цветения. Рассмотрением административных дел нарушителей будут заниматься административные комиссии муниципальных образований Московской области.

КОНКРЕТНО

Штрафы за неубранный борщевик выглядят так:

- для физических лиц - от 2 до 5 тыс. рублей;

- для должностных лиц - от 20 до 50 тыс. рублей;

- для юридических лиц - от 150 тыс. до 1 млн рублей.