Жена москвича, расстрелявшего тещу и тестя: «Дима меня дико ревновал. В отпуске он устраивал мне сцены на пляже»

СЕГОДНЯ 18:20 2018-08-16T18:58:16+03:00

40-летний Дмитрий Худаков открыл огонь по родственникам жены, а потом покончил с собой

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- Мы сначала думали - какой дурак в 8 часов утра так громко телевизор включил, - рассказывает жительница панельной девятиэтажки на Хабаровской улице. Пенсионерка загибает пальцы: - Мы услышали громкие выстрелы - раз, два. Через секунд десять ещё один. Потом ещё. А затем - дикий женский крик: «Помогите! Помогите!». Выглянула на улицу - из подъезда выскочила молодая женщина и побежала прочь. Я сразу стала звонить в полицию...

ЗАБРАЛА ДЕТЕЙ К РОДИТЕЛЯМ

Драма разыгралась в четверг утром на окраине Москвы, в Гольянове. 39-летняя Марина Пронина несколько дней назад крепко разругалась с мужем. Схватила за руку детей (одному сыну 6 лет, другому 12) и уехала к родителям, живущим на другом конце города. Муж звонил, они снова ругались. Соседи говорят, что Дмитрий Худаков эти несколько дней выпивал - не раз спускался в магазин за водкой.

В четверг утром Марина решила заехать домой за детскими вещами - на случай перемены погоды. Одна ехать не решилась. Знала, что муж пьёт. Вместе с ней поехали родители - Александр и Светлана Пронины. (Хорошо, детей оставили в другой квартире!) Собирались сесть, спокойно поговорить. Но никакого разговора не получилось.

Худаков открыл дверь и впустил жену с родителям в прихожую. Те не сразу заметили, что у Дмитрия в руках охотничье ружьё...

Мужчина бросился с оружием на супругу. Ее пытались закрыть собой мать и отец. Худаков вскинул ствол и дважды выстрелил почти в упор. Теща и тесть упали, Марина кинулась в подъезд и убежала вниз по лестнице. По версии следствия, после расстрела пенсионеров москвич покончил с собой.

Светлана Пронина скончалась на месте. Ее мужа Александра врачи сумели спасти.

«ОН МЕНЯ НИКОГДА НЕ БИЛ»

Жильцы того же подъезда как один разводят руками: от соседа никто такого не ожидал.

- Обычный мужчина. Приветливый. Здоровался, - пожимает плечами пенсионерка Надежда Ивановна.

С тем самым помповым ружьем, орудием убийства, Худакова видели многие. Носил его в чехле. Мужчина увлекался охотой и как подтверждают в следствии, имел на ствол все разрешения.

Так с чего же он устроил бойню?

С Дмитрием Марина Пронина познакомилась в 2011 году. Работали в одной фирме - центре логистики крупной сети по продаже одежды. Мужчина показался серьёзным, надежным. Выпускник военного училища (но в армии в итоге не остался). Тоже уже был женат. Не бездельник - возглавлял целый отдел. Через несколько месяцев они стали жить вместе, Дмитрий усыновил сына Марины от первого брака. А вскоре у них родился и совместный ребёнок.

С Дмитрием Марина Пронина познакомилась в 2011 году. Фото из личного архива

- Я никогда не слышала от Марины, что бы они сильно ссорились, - говорит подруга Прониной Елена.

Летний отпуск семья проводила в Крыму. Поехали туда своим ходом - на минивене марки «Ситроен» (машина так и осталась стоять у подъезда). Объехали все основные достопримечательности, купались. Марина Пронина рассказала полицейским, что там у них и начались ссоры. Из ревности. На пляже, где все женщины в купальниках, а мужчины - в трусах.

- Он начал обвинять меня в какой-то измене, интересе к другим мужчинам, - говорит москвичка. - На самом деле ничего такого не было. А когда мы вернулись в конце прошлой недели, Дима начал пить. День, два. Хотя раньше у него никогда запоев не было. Пьяный он опять начинал разговор о каких-то изменах. Я взяла детей и уехала...

Дмитрий Худаков. Фото из личного архива

- Он вас бил?

- Нет, никогда. Поэтому я не могу понять, зачем он схватил это ружьё.

- Вы ему угрожали разводом, тем, что заберёте детей?

- Нет. На самом деле я хотела помириться. Для этого и взяла с собой родителем.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статьям «убийство» и «покушение на убийство». Вот только судить-то больше некого...

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