Техническое обслуживание газовой плиты в Москве: Кому положено, надо ли платить, куда обращаться

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-16T19:04:41+03:00

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В моей квартире газовая плита работает уже больше десяти лет. Один раз мне пришлось ее ремонтировать за свой счет, но никаких проверок потом никто не проводил. При этом коммунальные службы каждый год без оплаты осматривают общедомовые коммуникации. Хотелось бы узнать, положено ли жильцам такое же бесплатное техобслуживание газовой плиты в квартире?

Михаил Васильев. Восточный округ.

Техобслуживание газовой плиты и ремонт газовой техники в Москве в жилых домах с газовыми сетями делаются только за плату независимо от того, частное или неприватизированное жилье. Об этом рассказали в Мосгазе. При этом горожанам не придется платить за техобслуживание внутридомового газопровода. Его проверяют по графику один раз в год в счет тарифа за содержание жилья. Объявления об этом заранее вывешивают на дверях подъездов и раскладывают извещения по почтовым ящикам.

Специалисты осматривают помещения, где есть газопровод и газовые приборы; проверяют свободный доступ к газовым коммуникациям, окраску и крепления газопровода, футляры и их заделку в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции здания, вентиляционный канал, герметичность резьбовых, сварных соединений и газовых труб, кранов на газопроводе. При необходимости устраняют утечку газа, смазывают краны и регулируют работу системы.

Если требуется техобслуживание газовой плиты и ремонт газовых коммуникаций в квартире в Москве, тогда жильцам рекомендуют пригласить мастера. Для этого надо позвонить в службу сервиса «Мосгаза» по телефону - (495) 660-20-01, пн. - сб. с 8.00 до 20.00 или оформить электронную заявку на сайте «Мосгаза» (www.mos-gaz.ru/contacts/zakaz-vdgo/). Вызов специалиста обойдется в 480 рублей. Отдельно нужно заплатить за необходимые услуги по ремонту и техобслуживанию (цены – на сайте «Мосгаза»). При этом в указанные тарифы не входит цена материалов. Льгот на оплату услуг нет.

Если мастер сделал ремонт без оформления квитанции, или взятая за работу сумма отличается от указанной в вашей квитанци, или мастер пытается дать вам собственный (домашний, мобильный) номер телефона, или у вас есть замечания по работе мастера, тогда можно сообщить об этом администрации службы сервиса «Мосгаза» - (495) 660-20-01, (495) 660-16-93, в пн. - чт. - 8.00 - 17.00, пт. - 8.00 - 15.45. Перерыв - 12.00 - 12.45.

Чтобы проверить, действительно ли к вам пришли сотрудники «Мосгаза», можно позвонить в свою управляющую компанию или в службу внутридомового газового оборудования (ВДГО) по вашему округу (см. телефоны ниже).

НА ЗАМЕТКУ

Центральный округ

(499) 238-26-78 Эти районы обслуживают: Арбат, Басманный, Замоскворечье, Красносельский, Мещанский, Пресненский, Таганский, Тверской, Хамовники, Якиманка

Северный округ

(499) 154-40-72, (499) 153-26-05 Эти районы обслуживают: Аэропорт, Беговой, Бескудниковский, Войковский, Восточное Дегунино, Головинский, Дмитровский, Западное Дегунино, Коптево, Левобережный, Молжаниновский, Савеловский, Сокол, Тимирязевский, Ховрино, Хорошевский

Северо-Восточный округ

(495) 471-25-00, (495) 471-26-33 Эти районы обслуживают: Алексеевский, Алтуфьевский, Бабушкинский, Бибирево, Бутырский, Лианозово, Лосиноостровский, Марфино, Марьина роща, Останкинский, Отрадное, Ростокино, Свиблово, Северное Медведково, Северный, Южное Медведково, Ярославский

Восточный округ

(495) 302-55-94, (495) 302-92-59 Эти районы обслуживают: Богородское, Вешняки, Восточное Измайлово, Гольяново, Сокольники, Измайлово, Косино-Ухтомский, Метрогородок, Новокосино, Новогиреево, Перово, Восточный, Преображенское, Северное Измайлово, Соколиная Гора, Ивановское

(495) 365-23-81, (495) 366-32-61 Эти районы обслуживают: Богородское, Вешняки, Восточное Измайлово, Гольяново, Сокольники, Измайлово, Косино-Ухтомский, Метрогородок, Новокосино, Новогиреево, Перово, Восточный, Преображенское, Северное Измайлово, Соколиная Гора, Ивановское

Юго-Восточный округ

(495) 379-69-81, (495) 379-62-70 Эти районы обслуживают: Выхино-Жулебино, Капотня, Кузьминки, Лефортово, Люблино, Марьино, Нижегородский, Печатники, Некрасовка, Рязанский, Текстильщики, Южнопортовый

Южный округ

(499) 613-98-81, (499) 317-06-20 Эти районы обслуживают: Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Братеево, Даниловский, Донской, Зябликово, Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники, Нагатинский затон, Нагорный, Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное, Царицыно, Чертаново Северное, Чертаново Центральное, Чертаново Южное

Юго-Западный округ

(499) 613-40-21, (499) 317-06-18 Эти районы обслуживают: Академический, Гагаринский, Зюзино, Коньково, Котловка, Ломоносовский, Обручевский, Северное Бутово, Теплый Стан, Черемушки, Южное Бутово, Ясенево

Западный округ

(495) 443-74-57, (495) 443-63-21 Эти районы обслуживают: Дорогомилово, Крылатское, Кунцево, Можайский, Ново-Переделкино, Внуково, Проспект Вернадского, Раменки, Солнцево, Тропарево-Никулино, Филевский Парк, Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское

Северо-Западный округ

(499) 493-25-76 Эти районы обслуживают: Куркино, Митино, Покровское-Стрешнево, Северное Тушино, Строгино, Хорошево-Мневники, Щукино, Южное Тушино

Зеленоград

(499) 493-25-76 Обслуживают все районы Зеленограда

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

20 августа - Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы;

21 августа - Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы;

22 августа - Комитет общественных связей Москвы;

23 августа - Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы;

24 августа - Государственная жилищная инспекция Москвы (Мосжилинспекция).

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС ОТВЕТ

На какие дополнительные льготы могут рассчитывать в столице работающие пенсионеры?

Недавно вышла на пенсию, но продолжаю работать. В столице неработающие пенсионеры получают разные льготы. Хотелось бы узнать, могут ли работающие пенсионеры претендовать на дополнительные выплаты и в каких случаях?

Вера Григорьевна, ул. Народного Ополчения.

Отвечает министр правительства Москвы, руководитель департамента труда и социальной защиты столицы Владимир Петросян:

- Работающие пенсионеры, прожившие в Москве по официальному и фактическому месту жительства 10 лет и более, могут претендовать на ежемесячную компенсационную выплату к пенсии. Среди них - инвалиды 1 и 2 группы, пенсионеры старше 18 лет, которым назначена пенсия по случаю утери кормильца или пенсия по инвалидности 3 группы, совмещающие работу с очным образованием, до окончания такого обучения, но не более чем до достижения 23 лет, а также инвалиды 3 группы, работающие в компаниях, применяющих труд инвалидов, и в учреждениях Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих и Всероссийского общества инвалидов.

Этим работающим пенсионерам компенсация положена независимо от их должности, места работы и размера зарплаты. Кроме того, компенсационные выплаты к пенсии полагаются работающим пенсионерам со среднемесячной зарплатой не более 20 тысяч за последние полгода. На них могут претендовать пенсионеры, работающие на некоторых должностях в государственных и муниципальных учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта.

Кроме того, некоторым пенсионерам положены дополнительные ежемесячные выплаты к пенсии. Их получают герои СССР и России, полные кавалеры ордена Славы, герои Социалистического Труда и Труда России, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники обороны Москвы. В этом списке также горожане с таким заболеванием, как гипофизарный нанизм, дети родителей, которые погибли во время терактов или катастроф, ветераны летно-испытательного состава и горожане, имеющие заслуги в области физкультуры и спорта и заслуги в области культуры.

Подготовила Светлана ВОЛКОВА.