17 Авг. 11:05 2018-08-17T16:47:01+03:00

Обсуждаем главные столичные новости в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем главные столичные новости в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»

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Главные темы:

- Погодные аномалии в Москве: ждать ли «апокалипсиса»?

- Москвичи полюбили кататься на паровозах. Самыми популярными паровозными турами из Москвы летом стали гастрономические и литературные поездки в соседние регионы. Об этом сообщили в пресс-службе компании «РЖД Тур», передает агентство «Москва».

- Более тысячи московских пар сыграют свадьбу в день трех восьмерок 18 августа.