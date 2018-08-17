Погодные аномалии в Москве: ждать ли «апокалипсиса»?
Обсуждаем главные столичные новости в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»
Обсуждаем главные столичные новости в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»
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Главные темы:
- Погодные аномалии в Москве: ждать ли «апокалипсиса»?
- Москвичи полюбили кататься на паровозах. Самыми популярными паровозными турами из Москвы летом стали гастрономические и литературные поездки в соседние регионы. Об этом сообщили в пресс-службе компании «РЖД Тур», передает агентство «Москва».
- Более тысячи московских пар сыграют свадьбу в день трех восьмерок 18 августа.
Погодные аномалии в Москве: ждать ли «апокалипсиса»?
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